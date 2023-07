Le premier ministre Alexander De Croo accueilli comme une star à la foire agricole de Libramont (vidéo)

”Est-ce que tu connais le Premier ministre ?”, lance le ministre Willy Borsus à un jeune garçon. Eh bien c’est le monsieur qui est derrière toi. Les yeux du gamin s’écarquillent alors et la maman ne peut s’empêcher de demander pour prendre un selfie. Et Alexander De Croo de s’arrêter et de poser avec un grand sourire. Quelques mètres plus loin, le Premier s’arrête de manière spontanée pour discuter avec un groupe de personnes, ceux-là sont des visiteurs flamands. On voit qu’il éprouve un grand plaisir à partager quelques moments avec eux. S’il y a quelques années, les autorités en visite à la Foire de Libramont devaient déguster toutes les productions locales, la tendance a changé à présent. Que ce soit les visiteurs, mais surtout les entreprises et encore plus les institutions, il faut se procurer le précieux Graal : sa photo avec le chef du gouvernement.