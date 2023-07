Buffl’Ardenne produit 350 000 boules de mozzarella par an à Neufchâteau (vidéo)

Monsieur Cornelissen, quelle est la particularité de votre mozzarella ?

Elle est au lait de bufflonne 100 % bio. Nos animaux sont élevés ici à la ferme à Neufchâteau. Les bêtes viennent lâcher leur lait auprès d’un robot, dans une salle de traite à l’étable, quand elles en ont envie. Une fois traites, elles s’alimentent en compléments et retournent paisiblement en prairie. Elles viennent en salle de traite deux fois par jour.

Combien de litres de lait donnent une bufflonne ?

Il faut compter 10 litres de lait par jour par bête. Nous récoltons 650 litres par jour.

Pour qu’une bufflonne donne du lait, il faut qu’elle ait un veau. Elle donne moins de lait qu’une vache et n’en produit que pendant 8 mois.

Quelle quantité de lait faut-il pour fabriquer une boule de mozzarella ?

Pour produire une boule de 125 grammes de mozzarella, il faut un demi-litre. On en fabrique 350 000 par an et malgré cela, on ne peut pas faire face à la demande. Pour contenter tout le monde, il faudrait trois fermes comme la nôtre !

Pourquoi alors ne pas agrandir le cheptel ?

Parce qu’en bio, on limite le nombre de bêtes par hectare de prairie. Impossible d’augmenter le cheptel.

Quelle est la particularité du lait de bufflonne ?

Par rapport à un lait de vache, celui de la bufflonne est plus riche en matières grasses (2 fois plus), en protéines (+ 35 %), en oligo-éléments et vitamines. Il ne contient pas de bêta-carotène, donc ce lait est toujours blanc. Une mozzarella qui n’est pas blanche contient du lait de vache.

En quoi votre fromage est différent d’un italien ?

Notre ferment est indigène, fabriqué à partir de notre lait. Le sol, le terroir où paissent les bêtes est important. Notre mozzarella, donc, est typiquement ardennaise. Je ne peux pas faire celle des Italiens qui ont un terroir propre. Eux ne peuvent pas faire la même mozzarella que la mienne. La qualité du lait varie aussi en fonction du temps. Si on a un jour de pluie, le lait sera plus fort et donc, la mozzarella aura un goût plus prononcé. Enfin, chaque fromager a ses secrets de fabrication.

Qu’est-ce qu’une bonne mozzarella ?

Elle doit être filante, onctueuse, avoir une certaine consistance et être fondante en bouche. Au moment du filage, on trempe le caillé dans de l’eau à 90 degrés. La pâte va reprendre de l’eau et elle va acquérir plus d’onctuosité. Le lait de bufflonne va pomper plus d’eau que celui de vache, car comme il y a plus de minéraux dans le caillé, on peut descendre le PH plus bas. C’est pour cela qu’une mozzarella de bufflonne sera plus onctueuse que celle d’une vache.

Où trouve-t-on vos produits ?

On livre à Bruxelles, on est distribué par des revendeurs à partir de Nivelles et Saint-Vith et via le réseau solidairement dans la province. On est présent dans tous les magasins bio et ici à la ferme, (boucherie Keirse), le vendredi et le samedi de 10 à 18 heures.