Fernand, 84 ans, tresse les chevaux depuis 40 ans à la Foire de Libramont (vidéo)

"Durant la Foire, je ne dors que quelques petites heures"

Fernand Huys est un homme discret. Mais sur le champ de Foire, vous l’avez certainement déjà vu dans les allées de l’élevage, dans les boxes pour chevaux. En effet ce passionné, âgé de 84 ans, tresse les chevaux de trait et d’attelage depuis de longues années.

"Cela fait 60 ans que je participe à la Foire, mais ça fait plus de 40 ans que je tresse les chevaux des autres éleveurs, explique-t-il. J’ai moi-même eu des bêtes autrefois, je tressais donc mes chevaux moi-même. Et puis, j’ai continué à le faire pour les autres. C’est plus une passion qu’un métier."

Au fil des années, Fernand Huys exerce sa passion partout en Wallonie et lors de concours en France, aux Pays-Bas et au Grand-Duché de Luxembourg. "Si je n’étais pas passionné, je ne passerais pas autant d’heures à tresser. Durant la Foire, je ne dors que quelques petites heures."

Fernand Huys travaille, en effet, jour et nuit. "On commence parfois à minuit et on continue jusqu’au lendemain. Parfois, je peux passer une heure entière à démêler une crinière. Et lorsque tout va bien, il faut environ vingt-cinq minutes pour tresser. À la longue, ça peut faire mal aux mains, c’est un métier manuel. Et puis, il faut beaucoup de patience avec les chevaux. Et de temps en temps, il en faut un peu aussi avec les éleveurs", dit-il, en riant.

S’il n’y a pas eu d’évolution dans la pratique du métier en tant que tel ces dernières décennies, de moins en moins de personnes pratiquent le tressage. "Certains éleveurs le font eux-mêmes, mais les personnes qui en ont la passion deviennent rares, reprend l’octogénaire. Au début, à la Foire, nous étions trois à le faire. L’un de nous a arrêté et l’autre est décédé, je suis donc le seul dorénavant. Autrefois, des gens gagnaient leur vie avec ça. Ce n’est plu s le cas aujourd’hui."

"Il faut être fou pour faire ce que je fais"

Durant quatre jours, le rythme est donc soutenu pour ce grand passionné. "I l faut être fou pour faire ce que je fais, continue-t-il. Cela demande une grande organisation. Je reçois la liste des éleveurs seulement deux à trois jours avant la Foire. Uniquement en ce qui concerne les chevaux d’exposition, j’en ai 32 à tresser sur les quatre jours. Pour les concours du dimanche, j’en ai 40 à tresser tandis que le lundi, le chiffre redescend à 20 ou 25."

À lui seul, Fernand Huys est donc opérationnel tout le week-end pour sublimer la crinière et la queue des chevaux en les coiffant des couleurs nationales. "Si les crinières atteignent 1,80 m, la tresse peut en faire 1,40. En ce qui concerne les queues, certains éleveurs préfèrent les tondre."

Originaire de Paliseul, Fernand Huys compte parmi les personnes les plus précieuses et indispensables du secteur équin. Il fait en effet gagner énormément de temps aux éleveurs qui participent à la Foire de Libramont.