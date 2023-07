Une délégation de Côte d'Ivoire présente à la foire agricole de Libramont

60% des emplois liés à l’agriculture

Un événement de 20 000 mètres carrés qui a accueilli, en 2019, plus de 300 000 visiteurs. " C’est un salon important de l’Afrique de l’Ouest. Il permet de faire ressortir toutes les performances agricoles de la Côte d’Ivoire. Il faut savoir que 60% de l’emploi en Côte d’Ivoire est lié de près ou de loin au monde agricole. Notre pays est en pleine mutation et est en train de passer à une autre phase de son évolution", commente Kini Bernard Comoe, directeur général de la planification et des projets du ministère de l’agriculture ivoirien qui souhaite offrir à sa jeunesse l’avenir le plus positif possible face à l'enjeu colossal que représente l'agriculture.