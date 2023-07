La députée d'Arlon Anne-Catherine Goffinet ne croit pas en Houdemont

Elle poursuit: "Je reste convaincue qu’un hôpital doit être proche de sa population. La suppression tant de l’hôpital d’Arlon que celui de Libramont ne me convainc pas. Je ne peux que constater que le ministre en charge du territoire passe au-dessus des avis de son administration et est en contradiction avec sa politique d’aménagement du territoire… et de son fameux SDT. Par contre, nos concitoyens se doivent d’appliquer et de respecter le cadre urbanistique.

Ce n’est pas Houdemont qui sera un plus pour les soins de santé. C’est la mobilisation autour de projets de soins de santé et ce dès la 1re ligne. Croire que la construction d’un hôpital est le sésame, c’est une utopie. Cela donne juste une perspective au personnel. Où en est-on dans la mise en œuvre réelle d’un réseau hospitalier depuis la création de Vivalia ? Où en est-on dans les démarches de nouveaux agréments ? À cela s’ajoutent les nombreuses décisions fédérales non prises et les non-discussions avec les entités fédérées impactant l’organisation des soins de santé. Des décisions (fins des quotas Inami, valorisation du personnel, attractivité des métiers des soins…) doivent être prises pour agir sur l’organisation des soins de santé."