Foire de Libramont, en route vers les derniers préparatifs (vidéo)

Il est important que les visiteurs achètent et téléchargent leur billet directement sur internet où les tarifs sont plus avantageux. Il faut savoir qu’il ne sera pas possible de payer en cash aux caisses et dans les buvettes officielles. Les cartes de banque sont donc à privilégier. Pour le liquide, mieux vaut prévoir car le champ de foire ne dispose pas d’un distributeur de billets.