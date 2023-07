Faut-il séduire les parents pour donner le goût aux métiers industriels ?

Le profil des parents

La première constatation que l’on peut faire en lisant les tableaux de données, c’est que les répondants vivent majoritairement depuis plus de 10 ans en province de Luxembourg (74%) et que ceux-ci disposent d’un diplôme de l’enseignement supérieur (34%). Les secteurs d’étude de cet échantillon s’articulent autour des sciences humaines et sociales pour les femmes (19%), ainsi que l’industrie et la construction pour les hommes (23% et 20%). Selon le niveau d’études, celles-ci se suivent plutôt en province de Luxembourg (61%, diplôme de l’enseignement secondaire) ou à Liège (34%, enseignement supérieur). 79% des répondants ont un poste d’employé ou de fonctionnaire. Les ouvriers ne représentent que 6% des participants de ce sondage.

Des réponses complexes

Concernant le volet s’intéressant à la progéniture de ces participants, l’une des questions traitait de la facilité de l’enfant dans les matières enseignées à l’école. Avec une grande surprise, ce sont les mathématiques qui arrivent en première position avec 34%. Un résultat qui diffère selon l’âge et le sexe de l’enfant.

À la question "dans quel secteur professionnel voudriez-vous voir votre enfant s’épanouir ?", les parents ont répondu: informatique et télécommunications (19%), sciences (18%) et santé (18%). Précisons tout de même que 21% ont choisi l’option "je ne sais pas" et que les réponses des papas et des mamans diffèrent. Par exemple, 22% des pères aimeraient voir leur enfant s’épanouir dans le secteur de l’industrie, avec une forte probabilité, tandis que les mères se sont majoritairement positionnées en faveur du secteur de l’informatique et des télécommunications.

À nouveau, le métier "idéal" pour les papas serait un métier manuel (16%) et pour les mamans, c’est bien l'informatique qui l’emporte (9%). Les pourcentages étant ici très éparpillés… Malgré tout, le "je ne sais pas" remporte une large majorité (23% chez les hommes et 21% chez les femmes).

Pour ce qui est du soutien en matière d’orientation, 59% des répondants se tourneront vers les centres d’aides à l’emploi (SIEP, emploi mode d’emploi) et 47% vers des salons comme "objectif métier". Autre indicateur, 77% des parents conseilleraient leur enfant tout en lui laissant librement le choix de sa formation. La famille (67%) et les amis (57%) représentent les vecteurs d’influence les plus marquants quant au choix des études.

Un score insuffisant

Bien que 16% des répondants masculins aient choisi "métier manuel" comme "métier idéal", le score obtenu quant à l’attractivité du secteur de l’industrie en province de Luxembourg est relativement faible: 6,1/10 au total.

"Lors du dernier salon ‘objectif métier’ nous avons constaté un gros intérêt des parents. Notre volonté, pour l’an prochain, est d’organiser lors du salon des conférences et rencontres spécialement dédiées aux parents justement pour favoriser les échanges sur le sujet", nous relate Coralie Bonnet, députée provinciale en charge de l’économie. Le travail s’annonce ardu, mais nécessaire aux yeux de la province, d’Idélux et de leurs partenaires… Un parent sur 5 n’a pas d’idée de secteur dans lequel il souhaite voir son enfant s’épanouir et près d’un parent sur 4 n’a pas particulièrement d’avis sur le futur métier idéal pour son enfant.

L’étude complète est à lire sur : www.ganesh.industries