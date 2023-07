Des fouilles ouvertes à tous à la villa gallo-romaine de Mageroy à Habay-la-Vieille

En ce 13 juillet, une dizaine d’étudiants s’activent sur le site. Armés d’une petite truelle, certains grattent la terre avec délicatesse, tandis que d’autres, pioche à la main, dégagent une nouvelle zone. L’un d’entre eux vient de mettre à jour un fragment de céramique. Jean-François Baltus et Sylvie Collignon, archéologues de l’ASBL Arc-Hab, s’approchent. Rien de bien intéressant, le fragment est récent.

Les étudiants en archéologie présents en ce mois de juillet, accompagnés de J.-F. Baltus et S. Collignon. ©

Des étudiants vont se relayer tout l’été. Une Canadienne traversera même l’Atlantique pour avoir l’opportunité de fouiller à Mageroy !

Un bassin qui a tout changé

Le site de la villa Mageroy a été découvert en 1984 par l’Habaysien Alain Thomas. Deux ans plus tard, avec Benoît Halbardier, ils entament les premières fouilles et repèrent la plupart des bâtiments.

Un élément échappe toutefois à tous et changera la destinée du site archéologique: un bassin. Pas n’importe quel bassin. Le plus grand de tout le nord de la Gaule jamais découvert (lire ci-dessous). On est alors au début des années 2000. Sous la houlette de la Région wallonne, les fouilles se professionnalisent.

Fouilles à la villa gallo-romaine de Mageroy. ©

Cette villa n’est pas la plus luxueuse de la région trévire, loin de là, mais les propriétaires qui s’y sont succédé ont visiblement investi de manière conséquente dans les équipements agricoles. Le domaine, couvrant une superficie de 3 ha, compte de nombreux bâtiments annexes.

Il est situé dans un creux, qui devait être humide à l’époque. Le réseau de drainage et de canalisations pour évacuer l’eau est particulièrement bien pensé.

Le domaine est encore loin d’avoir livré tous ses secrets ! "Le mois prochain, on va enlever deux buttes de terre de remblais qui datent des années 1980, et on va fouiller en dessous. On ne sait pas du tout sur quoi on pourrait tomber", avance Jean-François Baltus.

Plus que les découvertes, c’est peut-être le nombre de vocations qui sont nées à Mageroy, qui font toute la richesse de ce site, qui petit à petit, prend de plus en plus des allures de parc archéologique !

En pratique

Journées de fouille : de juin à septembre, de 9h à 17h, à partir de 12 ans, découverte de l’archéologie sur le site de la villa, encadrée par un archéologue professionnel. À partir de 12 ans. Sur réservation. PAF : 5 €.

Les mardis à Mageroy : tous les mardis de l’été, visitez la villa gallo-romaine et participez à des activités.

Fouilles pour tous du 24 au 26 août : pendant trois jours, vous pourrez vous essayer à la fouille au sein du chantier de la Villa. Participation (dès 12 ans) gratuite. Inscription obligatoire.

Stages d’été : Mission Archéo, du 16 au 18 août, pour les 12-15 ans; Une semaine dans le temps, du 21 au 25 août, pour les 9-12 ans.

www.villamageroy.com.