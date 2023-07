Des assouplissements prévus pour l’accès du bétail aux cours d’eau

Depuis le 1er janvier 2023, des clôtures doivent être installées autour des cours d’eau qui traversent une zone de pâturage. Le but étant d’empêcher le bétail de s’y abreuver afin de préserver la qualité de l’eau et la biodiversité. En effet, en traversant de manière continue les cours d’eau, les animaux en dégradent les berges et altèrent la qualité biologique des cours d’eau.