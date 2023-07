Sans aucun doute ! On parle évidemment souvent d’Arlon avec ses fouilles gallo-romaines. Mais il y a encore bien d’autres endroits qui ont fait l’objet de fouilles. On peut évoquer Saint-Hubert où des recherches ont été menées sur la place devant l’abbatiale. Pas loin de là, on a également fouillé au château de Mirwart. À l’abbaye d’Orval également avec la découverte d’une nouvelle aile. On a découvert un cimetière mérovingien à Saint-Léger. Sans compter, dans le nord de la province, les fouilles opérées depuis 2019 sur le site du champ mégalithique de Wéris et qui ont mis au jour de nouveaux menhirs. Tout cela pour vous démontrer qu’il n’y a pas que du romain et qu’il n’y a pas qu’à Arlon que l’on fait des découvertes.

Le métier d’archéologue ne cesse de fasciner, notamment via cette vision de quête d’objets venus du passé. Mais ce métier recèle bien d’autres facettes ?

Effectivement ! Quand on demande aux gens ce qu’évoque, pour eux, le métier d’archéologue, beaucoup évoqueront l’aspect fouilles. Mais avant de les entamer, il convient de bien connaître le territoire étudié ainsi que son histoire. Il faut également se tenir au courant des recherches menées par nos prédécesseurs ou collègues et voir dans quel sens les découvertes que nous serons amenés à faire s’inséreront et compléteront le puzzle. Ensuite arrive la phase dite de fouilles qui débutent soit parce que nous savons précisément où chercher, mais qui peut aussi dépendre de trouvailles survenues dans le cadre de projet immobilier. Un cas de figure assez fréquent.

Et une fois les fouilles terminées ?

Il faut évidemment remettre les sites en ordre. On dresse ensuite l’inventaire de tous les objets retrouvés. On les traite avec tout le soin nécessaire pour pouvoir les conserver au mieux. On analyse ensuite, tous ces objets, toutes les photos, tous les plans émanant de ces chantiers. Comme je l’ai déjà expliqué, il s’agit d’un véritable puzzle. Il faut effectuer des comparaisons avec des résultats antérieurs. Certaines découvertes ne font ainsi sens que bien des années plus tard, souvent grâce à la faveur de nouvelles découvertes. C’est en partie ce qui fait le sel du métier.

Ensuite, il faut ensuite faire connaître toutes ces découvertes ?

Cela passe évidemment par l’exposition de collections dans les musées comme ici à Arlon. Mais aussi par la publicité et l’explication de nos découvertes via des publications tant à destination du grand public qu’à destination du monde scientifique.