Trente ans de peinture avec Angélina Parein, à découvrir à Rochehaut

Pour Angélina Parein, l’aventure artistique a commencé il y a bien longtemps déjà, voilà plus de 30 ans. Ses premiers pas, elle les a faits avec Nelly Schroeder lors de cours donnés à la salle Paul Verlaine de Paliseul. Mais c’est surtout Jean Dubelloy qui lui fera découvrir cette âme artistique qui sommeillait en elle. Elle poursuivra sa formation de manière autodidacte. Après l’aquarelle, Angélina s’orientera vers la peinture à l’huile. Elle touchera aussi à d’autres techniques artistiques comme la sculpture ou le travail du bronze. Très dynamique au sein du Comité culturel Paul Verlaine de Paliseul, elle a notamment organisé le salon d’ensemble des artistes et artisans de l’entité de Paliseul qui a lieu tous les deux ans pendant de nombreuses années. Elle a également organisé des cours de peinture. Présidente du Comité culturel, c’est elle qui prend contacte avec les artistes, les conférenciers, les humoristes et autres qui font la une du programme culturel paliseulois.

Pour la quatrième année consécutive, elle expose à la galerie La Chèvrerie. Le visiteur pourra y découvrir ses nombreuses réalisations et se rendre compte de son évolution au fil des années. Ses sujets sont variés. Elle a eu des périodes plus spirituelles, des périodes urbaines, des périodes abstraites. Les portraits, le figuratif et les animaux sont également bien présents dans cette exposition. D’autres sujets souvent développés par l’artiste sont les loups, les planètes et l’univers, le noir et l’or. Ce qui la caractérise surtout dans ses œuvres, c’est le contraste entre l’ombre et la lumière.

L’exposition est accessible tous les jours entre 13h et 19h et ce, jusqu’au 15 août inclus. Galerie La Chèvrerie – Rue de la Cense 12 b – 6830 Rochehaut (en face de l’Auberge de la Ferme).