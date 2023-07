Pour éviter la faillite, les Titres-Services du Centre Ardenne ont été repris par l’ALE Léglise.

"En 2019, j’ai été désigné président de l’ALE de Léglise avec comme mandat du conseil d’administration de remettre les comptes de l’entreprise dans le vert et protéger l’emploi des travailleuses, explique l’échevin de Léglise Simon Huberty. Malheureusement, bien que la situation Titres-Services du secteur de Léglise se soit petit à petit améliorée depuis 2019, celle du secteur de Neufchâteau a continué à se dégrader pour atteindre une perte de plus de 33 150 € lors de l’année 2022, pour seulement 3 814 € pour Léglise".

Une perte globale qui s’explique avant tout par le contexte d’hyper-inflation de cette année-là. "Cependant, la différence entre les deux ALE étant trop importante, il devenait urgent d’agir, estime Simon Huberty. De plus, les réserves de l’association des deux ALE étaient de 120 000 € fin 2022, dont 100 000 € provenant uniquement de l’activité à Léglise. Si Neufchâteau continuait sur cette pente, toute l’activité se retrouverait donc en faillite dans maximum 4 ans et nous devrions licencier plus de 40 personnes."

Une solution approuvée par tous

Simon Huberty a donc pris le taureau par les cornes et demandé à rencontrer les représentants de l’ALE de Neufchâteau pour exposer la situation. Après analyse, la part la plus importante de la perte de Neufchâteau provient de la rétrocession que doit réaliser l’entreprise Titres-Services pour l’agent ONEM engagé par l’ALE chestrolaise. Avec accord du CA, l’ALE Léglise a donc proposé de reprendre la totalité de l’activité, utilisateurs et travailleuses comprises.

"Cette solution permet d’économiser un salaire d’administratif et laisse à l’ALE de Léglise la possibilité d’appliquer pleinement le management qui a permis au secteur de Léglise de se redresser en quelques années, se réjouit Simon Huberty. L’objectif est d’atteindre l’équilibre d’ici deux ans afin de pouvoir remettre en place les chèques-repas pour les travailleuses."

Le CA de l’ALE de Neufchâteau a accepté la solution et une convention de reprise a été signée. "Début juin, nous avons présenté tout ceci aux travailleuses de Neufchâteau et la totalité du personnel a accepté de signer le transfert de contrat de travail avec effet au 1er juillet, poursuit l’échevin. 18 personnes au total qui vont pouvoir travailler dans une société financièrement saine tout en gardant leur ancienneté et leurs utilisateurs."

Les Titres-Services de Léglise comptent maintenant une quarantaine de travailleuses au total et sont actifs sur les territoires de Léglise et Neufchâteau.

Un peu d’histoire

En 2004, les ALE de Libramont, Neufchâteau et Léglise se sont associées pour créer l’entreprise de Titres-Services du Centre-Ardenne À l’époque, cette association employait environ 60 travailleuses sur les trois communes. En 2015, suite à plusieurs années de pertes consécutives, Libramont se retire et l’activité est remise à un privé avec reprise totale du personnel concerné. Depuis 2016, les ALE de Léglise et de Neufchâteau ont donc continué ensemble jusqu’aux événements rapportés ci-contre.

Envie de postuler ?

Les Titres et Services Centre-Arenne recherchent de nouvelles travailleuses. Pour postuler: titresservicesleglise@hotmail.com ou se présenter directement à la Maison rurale de Léglise où se trouvent les bureaux de l’ALE et des Titres-Services de Léglise.