Insolite: une maison "Barbie" en vente à Luxembourg-Ville

Il s’agit d’une "maison de rêve" de 95 m², en rose fuchsia bien évidemment, dont les "murs extérieurs ont été retirés, offrant une vue panoramique sur les montagnes environnantes", peut-on lire sur l’annonce, qui joue sur le second degré.

"Seulement trois pièces composent ce bien, une par étage. La forme de cette villa étant un triangle, il est possible de sauter d’un étage à un autre !" a également complété le vendeur, un certain "Barbie Millicent Roberts", qui n’hésite pas à jouer le jeu en mentionnant aussi les 365 jours de soleil par année au Luxembourg…

Sans oublier le "dressing qui nettoie et repasse automatiquement vos vêtements" et une "douche sans eau pour éviter le gaspillage", tant qu’à faire. Une annonce qui, on doit l’avouer, nous a bien fait sourire.