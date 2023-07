Une première et 2 500 personnes pour les festivités nationales à Étalle

L’union fait la force

C’était une passation de pouvoir entre le syndicat d’initiative stabulois et la jeunesse d’Etalle. Le syndicat, organisateur jusqu’à ce jour, était à bout de souffle. Qui de mieux pour lui succéder que la jeunesse. "Rassemblez la jeunesse, c’était mon idée à mon arrivée au poste d’échevin", déclare Sébastien Peiffer. Fut dit, fut fait, l’association "20 juillet" est portée sur les fonts baptismaux et Bastien Barbière est élu président. Les dés sont jetés et après de nombreuses réunions en présence des échevins Falmagne et Peiffer, tout se met en place. C’était un sacré challenge, organiser pour la première fois la fête populaire la plus grandiose de l’entité. "Durant les préparatifs, j’étais stressé, il fallait penser à tout, mais Marjorie, du S.I, était à nos côtés pour nous faciliter les démarches nécessaires", narre Bastien. Une fourmilière de jeunes présents. Ils venaient des CJ de Sainte-Marie, Vance, Etalle, Fratin ainsi que du patro de Vance, érigeant les infrastructures et assurant les différents services du soir. Ils étaient 60, chacun avait un poste bien déterminé. Les ouvriers communaux avaient rejoint la jeunesse.

Une soirée mémorable et réussie

Devant un tel engouement, le bourgmestre intervient: "Félicitations aux différents mouvements de jeunes qui se sont associés pour mettre sur pied cette soirée. Étalle compte une magnifique jeunesse." Toutes les consignes étaient bien respectées. Bastien Barbière, de son côté, souffle: "En voyant le monde venir, je me rendais mieux compte de mes responsabilités et que tout reposait sur mes épaules. Ce sont 2 500 personnes qui ont assisté à la soirée et au splendide feu d’artifice. Tout s’est bien déroulé et la sécurité Vigicore très précieuse était à nos côtés."

Si le public ne tarissait pas d’éloges, il en était de même pour les échevins impliqués: "Une organisation bon enfant, l’avenir est assuré avec notre jeunesse. Le résultat de cette association de jeunes est prometteur pour l’avenir".