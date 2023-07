Comme en 2022, le groupe des CFL est le premier employeur du pays. Le groupe des chemins de fer compte désormais 4 790 salariés, soit 80 de plus seulement qu’en 2022, année au cours de laquelle il avait lancé plusieurs campagnes de recrutement.

Il est suivi de peu par Amazon qui figure pour la première fois dans le top 3 de ce classement. L’entreprise a recruté, dans le cadre des activités des sièges sociaux, fortement et de manière constante. Elle emploie au 1er janvier de cette année 4 570 personnes, soit 610 de plus en un an. Pour se faire une idée du bond qu’elle a réalisé dans ce classement, il suffit de se rappeler que l’année dernière l’entreprise arrivait en 5e position de cette liste.

Post, qui figurait encore comme le plus gros employeur du pays en 2021, ferme la marche du podium avec 4 500 salariés.

Arrive en 4e place le groupe d’activités de nettoyage Dussmann (4 460 salariés), suivi par Cactus (4 290) qui en 2022 occupait la 3e place et compte 150 salariés de moins en un an. La BGL BNP Paribas est le 6e employeur du pays (3 970 salariés), ArcelorMittal 7e (3 540 salariés) lui qui a pourtant cesser de perdre des employés et en compte 80 de plus qu’en 2022.

On retrouve en 8e position, Goodyear qui compte un effectif de 3 540 employés, 9e PricewaterhouseCoopers (3 310) tandis que Luxair, dont l’année 2022 a été fortement agitée, ferme la marche avec 2 970 salariés.

La liste des principaux employeurs du pays, précise l’Institut de la statistique, est établie sur la base d’une enquête annuelle non obligatoire auprès des entreprises situées sur le territoire et occupant au moins 90 personnes au 1er janvier 2023. Elle couvre les activités de l’industrie, de la construction, du commerce et de la plupart des activités de services.