Menugoutte va sortir de son isolement téléphonique et internet

Le petit village de Menugoutte a son charme quant à son isolement des grands axes. Un atout qui peut parfois se révéler comme un handicap, notamment en matière de connexion téléphonique et internet. Le projet lancé par la Région wallonne et la convention avec Idélux pourraient remédier à cette situation dite de "zone blanche". Appelé "Last mile", ce projet a pour objet de sortir certains territoires d’une situation de manque total notamment de réseau internet. Sur les vingt-neuf foyers que compte le village de Menugoutte, plus de la moitié ne peut bénéficier d’une connexion suffisante. L’adoption par la Commune d’Herbeumont du projet "Last mile" va remédier de manière drastique à ce problème. La pose de câbles adéquats et les travaux qu’elle engendre ont bien entendu un coût pour la Commune. On parle d’un montant de 78 000 € au total avec une intervention communale à hauteur de 62 000 € et un subside qui permettrait de ramener le coût à 39 000 € au maximum. Plusieurs échanges de demande d’éclaircissement de la part des conseillers ont été formulés lors de cette séance. Avec à chaque fois, une réponse apportée par la bourgmestre Catherine Mathelin.