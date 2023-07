Figure rochoise qui a marqué plusieurs générations, Jean Samray n’est plus

Footballeur en D3

Amoureux de sa ville, La Roche-en-Ardenne, où il y a vu le jour en octobre 1950 et sportif, on le retrouve comme fin observateur du cyclisme, mais également à la fois tennisman ou encore volleyeur. Mais c’est surtout dans le foot qu’il va exceller. Une carrière qu’il entame à 10 ans au ROC Rochois. Moins de six ans plus tard, il débute en équipe première avant de rejoindre Bastogne évoluant alors en Division 3. On le retrouve à Aubange avant qu’il ne termine son parcours de joueur à Vecmont et à Nadrin.

Passionaria

Jean Samray s’érigera également en passionaria pour son club de cœur. Alors que le ROC rochois est en mauvaise santé, un projet de fusion avec les voisins d’Ortho est proche de se concrétiser. Jean Samray, à une époque où le GSM n’existe pas, donne, du café "le Sarrasin", un coup de fil à notre rédaction sportive pour mettre en avant tous les manquements de ce projet de fusion, notamment sur le plan légal, administratif, mais également sportif. La fusion n’aura pas lieu et Jean Samray se battra, avec d’autres, pour que le club sorte de l’ornière. C’est l’époque de la "grande tombola" pour le ROC Rochois, véritable campagne de sauvetage pour le foot local. Il ne ménagera aucun effort dans ce cadre. Le club survivra et est toujours là, en P1. Jean Samray ayant été fidèle supporter jusqu’au bout, même en dehors du terrain.

Le Rochois était papa de deux garçons et grand-père à plusieurs reprises. C’est ce vendredi matin qu’il sera conduit vers cette terre rochoise, celle qu’il a toujours appréciée et dont il était très fier.