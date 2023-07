Wéris: les secrets enfouis du néolithique (vidéo et photos)

Nous sommes ici au lieu-dit le Champs de la Longue Pierre. La toponymie est déjà très parlante. Il s’agit effectivement d’un endroit stratégique. Nous savions que trois menhirs avaient déjà été découverts ici au XXe siècle. Au mois d’avril dernier, nous avions présenté le résultat de nos fouilles entreprises depuis 2019. Une moisson véritablement exceptionnelle puisque sept menhirs avaient été dévoilés à cette occasion. Il en existait un huitième, malheureusement disparu, dont on a retrouvé malgré tout la trace de l’édification. Nous avions donc au minimum huit menhirs alignés ici à l’époque néolithique, vers -3 000 avant Jésus-Christ, il y a donc 5 000 ans tout de même.

Nouvelles fouilles à Wéris

Et de nouvelles fouilles ont été entreprises au printemps dernier, entre les mois d’avril et juin ?

Effectivement ! Une nouvelle prospection, effectuée à l’aide de nos géoradars, nous a permis, sans devoir ouvrir le sol, de découvrir de nouvelles anomalies. L’une d’entre elles nous a plus particulièrement intrigués parce qu’elle se situait pile-poil dans l’alignement de menhirs déjà dégagés en 2019, à une trentaine de mètres à peine du précédent chantier où ont été découverts les sept menhirs.

Qu’avez-vous immédiatement mis au jour ?

En avril dernier lorsque nous avons commencé les fouilles et dégagé les 30 premiers centimètres de terre arable avec une pelle mécanique, nous avons retrouvé une grande tache dans le sol qui correspondait à une fosse de condamnation d’environ 25 m2. Il s’agit en fait d’une fosse dans laquelle les menhirs ont été basculés à un moment donné. Les menhirs ont donc été dressés depuis -3 000 avant Jésus Christ jusqu’à cette époque de basculement-démolition du site, que l’on peut situer vers la fin du XVIe, début du XVIIe siècle, au même moment que les autres menhirs découverts depuis 2019.

Avec deux nouveaux menhirs mis au jour également ?

Effectivement ! Dans cette grande fosse, nous avons retrouvé trois gros blocs de pierre poudingue: l’un est un menhir intact, les deux autres blocs appartenaient à un menhir qui, malheureusement, a été fracturé en plusieurs morceaux. Il a été probablement morcelé pour faciliter la manutention de ces gros blocs lors de leur démolition. Et puis, à leur côté de cela, nous avons également retrouvé quatre petites fosses creusées à l’époque néolithique. Ces fosses accueillaient, chacune, primitivement un menhir. On peut donc en déduire que, sur ce site de fouilles, devaient se trouver primitivement quatre menhirs dressés. Nous avons alors essayé de coupler les découvertes de fosses avec les blocs de poudingue découverts. Malheureusement, deux fosses restent orphelines. Ces blocs de pierre poudingue ont vraisemblablement été tirés hors du champ lors de la destruction du site au XVIIe siècle.

Vous avez également retrouvé d’autres éléments intéressants lors de ces fouilles récentes ?

Même si la superficie du chantier de fouilles était cette fois finalement assez restreinte, ce chantier a paradoxalement livré beaucoup plus de mobiliers archéologiques que le précédent. Il y a ici un véritable effet de concentration. Nous avons notamment retrouvé énormément d’ossements brûlés appartenant à un animal qui n’a pas encore été déterminé. Tout cela est actuellement à l’étude. Nous pourrons ainsi déterminer l’animal qui a été consommé puisque, clairement, ces ossements ont été brûlés. L’animal a subi une cuisson pour être mangé. À côté de cela, nous avons également retrouvé quelques silex taillés, des éclats de taille mais encore un fragment de meule néolithique.

Que vont devenir tous ces menhirs découverts depuis 2019 ?

Les sept premiers menhirs découverts lors du chantier de fouilles débuté en 2019 seront redressés prochainement dans le champ de la Longue Pierre. Quant aux deux menhirs découverts cette année, nous les avons réenterrés à l’issue de notre chantier. Non sans avoir auparavant opéré une modélisation des différentes couches de terrain et des découvertes réalisées. Le site a été, en quelque sorte, reconstruit virtuellement. Des panneaux didactiques seront placés à proximité et une publication devrait retracer l’histoire de ces différentes découvertes.

De nouvelles fouilles sont-elles en perspective ?

Une nouvelle campagne de géoprospection par géoradar va être organisée. Il y aura probablement une nouvelle intervention qui sera entreprise sur un site déjà bien connu qui est le dolmen d’Oppagne. Et, pour parler dans le jargon actuel, nous avons des spots dans notre stratégie. Car nous ne pouvons évidemment pas fouiller tous azimuts. Cela ne sert à rien. Il faut que l’on choisisse judicieusement les futures zones de fouille qui pourraient, de manière opportune et pertinente, alimenter nos informations sur cet ensemble mégalithique d’envergure de Wéris. Des informations qui, en ces trois dernières années, ont déjà fortement évolué.