Les amateurs d’aéromodélisme au septième ciel (vidéo)

Les amateurs d’aéromodélisme avaient une fois de plus rendez-vous par centaines sur les hauteurs de Verdenne (Marche-­en­-Famenne) aux abords du terrain du Model Club Famenne. "Nous enregistrerons cette année la présence d’une vingtaine de pilotes sur le terrain, et d’une cinquantaine de modèles, explique Alexis Galerin pour le Model Club Famenne, ASBL organisatrice d’un des événements incontournables de l’été marchois. Ceux­-ci viennent de Belgique, de France, du Grand-Duché de Luxembourg,…" Une chose est certaine, les spectateurs, une fois de plus, avaient les yeux rivés vers le ciel famennois.