Josy Arens, à la fête nationale: "Ils se déchargent de leurs responsabilités"

Le député bourgmestre Arens a surtout insisté sur le fait que ce jour de fête nationale est depuis près de 200 ans, une fête de la joie, un jour où tous ensemble, nous nous réjouissons de vivre ensemble dans ce pays de liberté et de bien-être.

" Le 21 juillet, c’est aussi un jour de réflexion sur les fondements de notre pays, sur ce qui explique le lien social qui nous unit toutes et tous.

S’il nous arrive souvent d’être d’abord sur la défensive face à ce qui nous est étranger", le mayeur a demandé à la population de ne pas oublier deux choses:" ce que nous avons réalisé jusqu’ici, nous le devons à nos propres vertus certes, mais également à celles de femmes et d’hommes d’autres horizons, d’autres cultures, d’autres pays. Mais surtout, quiconque a fait l’expérience de la solidarité sait que la véritable humanité ne commence pas par soi-même."

Attert restera une commune rurale

Cela vaut également au niveau communal, le niveau le plus proche des citoyens. Le mayeur attertois a insisté sur le fait que les responsables locaux vivent au quotidien tous les problèmes que connaissent les citoyens et de le crier haut et fort: "Le Fédéral ou les Régions chargent de plus en plus nos Communes qui en fin de compte sont responsables de tout ce qui pose problème. Pour gérer toutes ces compétences, nos Communes doivent s’adjoindre de nouveaux collaborateurs. Du bien-être au travail à la gestion des éventuels risques d’inondation, toutes ces matières sont de la responsabilité de nos Communes et de nos bourgmestres en particulier. Face à cette évolution, nos partis politiques encouragent les nouvelles fusions des communes et ce, avant de les rendre obligatoires. Notre commune mettra tout en œuvre pour rester cette commune rurale, de taille humaine et où il fait bon vivre ! Ce sont nos communes qui portent le futur de notre pays."