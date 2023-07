Plus beaux villages de Wallonie: Chassepierre, havre de paix gaumais bercé par la Semois (vidéo)

Il est vrai que l’événement draine lors de chaque édition entre 25 000 et 30 000 visiteurs. Mais résumer ce village à ces festivités ne serait pas juste, tant celui-ci regorge de choses à découvrir tout au long de l’année.

Casa Petra

En arrivant dans Chassepierre, on est tout de suite frappé par la quiétude du village qui ne compte qu’une petite centaine d’habitants. Parmi eux, on retrouve Marc Poncin. L’homme a toujours vécu dans le village gaumais. Il est le président du festival depuis de nombreuses années.

Et son village, il le connaît comme sa poche. "Chassepierre doit certainement son nom aux deux mots latins"Casa Petra"qui signifient maisons de pierre, explique l’habitant. La bourgade est notamment composée de nombreuses maisons des XVIIIe et XIXe siècles ainsi que de l’église Saint-Martin et de son cimetière. Celle-ci date de 1702 et a été classée en 1993."

À l’ère tertiaire

Pas loin de l’église se situe un lieu particulier appelé le "Trou des fées", témoin exceptionnel des temps géologiques de l’ère tertiaire. "Ce réseau de galeries souterraines a été creusé par l’homme dans la roche calcaire appelée cron, explique encore Marc Poncin.

Dans les années 90, de nouvelles galeries ont été découvertes sous les fondations de l’ancien moulin, situé en contrebas de l’église. Tout ceci a été restauré et l’accès au visiteur est libre".

Circuits balisés

Chassepierre, niché aux abords de la Semois, offre une multitude de promenades à réaliser dans les environs. Pour faciliter celles-ci, la passerelle du Breux longue de 85 mètres surplombe la célèbre rivière et permet de relier les deux rives depuis 2013.

Des circuits balisés offrent de chouettes moments aux sportifs, que ce soit à pied ou à vélo. Sur le dessus du village, à proximité de la route Florenville-Bouillon, le point de vue de Chassepierre offre une superbe vue sur le village et ses alentours ainsi que sur les méandres de la Semois.

"Après ces journées bien remplies dans la nature, quoi de plus normal que de profiter d’un des deux restaurants du village, s’exclame Marc Poncin. Entre les deux campings et les nombreux gîtes et chambres d’hôtes, les possibilités de logement sont nombreuses. En se promenant dans le village, il est également possible de découvrir les anciens lavoirs et les fresques murales d’une artiste locale."

Un arbre magique et une eau curative

Enfin, le village gaumais possède un arbre unique et magique appelé "L’Arbre Sainte-Barbe". "Il se situe à la sortie du village en direction de Laiche explique le villageois. Au pied de l’arbre se trouve une source au faible débit. Autrefois, cette eau était connue pour ses vertus curatrices et la guérison de certaines maladies de la peau".

Chassepierre est un village vivant et animé grâce à de nombreuses activités qui s’y déroulent tout au long de l’année. Grâce notamment à sa troupe de théâtre appelée Casa Petra Chassepierre ou encore à son marché fermier qui a lieu chaque dimanche matin au cœur du village.

Chassepierre est aussi un paradis pour les peintres qui s’inspirent de ces décors de rêve au fil de la Semois.

