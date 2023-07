Un déficit de 670 000 € pour le CPAS d’Aubange

Le CPAS a traité, en 2022, près de 1670 dossiers soit 130 de plus que l’année précédente. Un peu plus d’un tiers d’entre eux concernent le droit à l’intégration sociale. Aubange a ainsi versé un peu plus d’1,6 million € de revenus d’intégration sociale. C’est 160 000 € de plus qu’en 2021. Non pas que le nombre de bénéficiaires ait explosé. Ce sont les multiples indexations qui expliquent ces augmentations. Or, les subventions fédérales ne suivent pas.

En plus des différentes aides existantes, et elles sont nombreuses, citons les 260 colis alimentaires distribués en 2022. Par contre, moins de familles ont fait appel à l’épicerie sociale.

Impossible de détailler ici toutes les actions menées par le CPAS aubangeois car elles sont plus que très nombreuses. Rappelons que le CPAS gère aussi la maison de repos Bellevue, à Athus.

Les projets 2023

La présidente du CPAS, Catherine Habaru a évoqué plusieurs actions futures, programmées pour cette année. Telle que la création d’un espace rencontre dédié aux parents et enfants en collaboration avec le Plan de cohésion sociale, la formation d’un agent afin d’obtenir la qualification "Ville-amie démence" et investiguer le réseau de maintien à domicile des personnes âgées, la participation au projet d’acquisition de logements modulaires pour des réfugiés ukrainiens. "Ces logements modulaires pourront être gardés ensuite pour des logements d’urgence, explique la présente. Ils seront installés sur la route menant à la résidence Bellevue à Athus."

Notons encore le passage de la livraison des repas à domicile en liaison froide à partir de l’automne 2023. D’abord dans une phase-test. Ce sera, in fine, beaucoup plus simple à gérer pour les cuisines de la résidence Bellevue. Les repas devront être réchauffés à domicile. À terme, ce système devrait être également d’application pour les repas scolaires.