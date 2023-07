Plus beaux villages de Wallonie: Sohier, village fleuri, agricole entre Famenne et Ardenne (vidéo)

Des fermes en activité

De belles plantes qui colorent le bâti de ce village situé entre Famenne et Ardenne, riche de deux types de paysages. "On se situe en Famenne mais vraiment à la limite de l’Ardenne", situe notre guide Annick Mahin, historienne de l’art et archéologue.

Un village composé d’une rue unique dont la partie haute se compose essentiellement de fermes, pour la plupart encore en activité et reconnaissables à l’usoir situé entre la ferme et la route, espace de travail, de manœuvre et de stockage. Des maisons typiques dont les matériaux de construction se conjuguent eux aussi entre Ardenne et Famenne. "Ce sont des fermes en pierre bleue calcaire qui est la pierre de la Famenne. Mais aussi en pierre de grès schisteux qui provient du volet ardennais. On utilise ce type de pierre pour le pignon pour sa capacité d’isolation contre l’humidité. Ce sont deux pierres locales que l’on mixe et c’est ce qui fait la particularité du village", poursuit Annick Mahin.

Prairies, réserve naturelle et drève

En se dirigeant vers la rue Haute, à la sortie du village sur l’ancienne chaussée Marie-Thérèse en bordure du Duché de Luxembourg et du château de Revogne en principauté de Liège, on découvre une mare de laquelle on aperçoit grenouilles vertes, tritons, poules d’eau et il n’est pas rare d’y admirer des hérons cendrés. Un lieu qui était autrefois dédié aux activités agricoles, aujourd’hui réserve naturelle. Appelée "abreuvoir", la mare servait à faire boire le bétail. Chaque matin, le herdier faisait le tour des fermes pour emmener le bétail au pâturage. Un point d’eau qui avait une seconde fonction. "En cas d’incendie, les bâtiments en bois et en torchis brûlaient rapidement. La mare était également une réserve d’eau importante pour le village", indique notre guide.

À l’opposé du village, le long de la route menant à Wellin, un chemin pédestre débouche sur la chapelle Notre Dame des Sept douleurs. "Une chapelle de style néogothique qui se trouve au bout d’une drève de 200 mètres de long, plantée de 38 tilleuls. Elle a été élevée vers 1860 par la comtesse de Baré de Comogne, alors propriétaire du château de Sohier. Les sept douleurs font référence à la souffrance de son fils", nous apprend Annick Mahin. Les sept douleurs font référence à la prophétie de Siméon, la fuite vers l’Égypte, la perte de Jésus, la montée au calvaire, la crucifixion, la descente de la croix et la mise au tombeau.

Un château privé

Au nord du village, le château de Sohier a perdu son caractère défensif en 1866 déjà, pour devenir un château de plaisance, aujourd’hui propriété privée fermée aux visiteurs. La grande ferme et les dépendances ont fait place, en 1926, à un parc dans lequel on trouve une quinzaine d’arbres remarquables repris à l’inventaire dendrologique de la Belgique. Trois d’entre eux sont considérés comme spécimens à deux étoiles, c’est-à-dire champions de Belgique: un Jija (tilleul) à grandes feuilles, un Fagus (hêtre) et un Ulmus (orne) dont l’impressionnante circonférence est de 4,22 mètres pour une hauteur de 50 mètres.

Sohier offre un paysage dessiné de pâtures, bosquets et cultures. Un village fleuri et verdoyant dans lequel il fait bon vivre.

