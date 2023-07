Les résidents luxembourgeois majeurs vont donc avoir le droit de cultiver jusqu’à quatre plants de cannabis à leur domicile ou résidence habituelle, à partir de semences, sous certaines conditions. L’une d’entre elles est que ces plants ne soient pas visibles depuis l’extérieur, une autre est de les consommer uniquement chez soi.

En cas de non-respect de ces restrictions, des sanctions pénales seront appliquées comme la délivrance d’amendes comprises entre 25 et 500 euros. Idem pour ceux qui détiennent, transportent ou acquièrent pour leur usage personnel une quantité de cannabis récréatif ou de produits dérivés allant jusqu’à trois grammes.

Et si la quantité dépasse les trois grammes, le risque encouru est plus important pouvant aller d’une peine de prison de huit jours à six mois, d’une amende de 251 à 2 500 euros, voire d’une peine de prison ainsi qu’une amende.