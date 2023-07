Plus beaux villages de Wallonie: Our, le calme, le patrimoine et la gastronomie pour conclure le tout (vidéo)

Our, Gérard Piron le connaît comme sa poche. Promenez-vous une heure dans le patelin avec celui qui est a grandi à quelques mètres du presbytère et vous rentrerez chez vous avec la tête pleine de souvenirs et d’anecdotes.

"Pourquoi venir à Our ? Pour la belle vallée, les promenades en forêt, le cadre magnifique, le suivi de la rivière, la gastronomie, le calme", répond Gérard Piron.

Pour nous, Gérard Piron a accepté de se muer en guide touristique afin de nous faire découvrir les incontournables de son village. Mettez vos baskets, c’est parti.

L’église et son vieux cimetière

Premier arrêt, sur la place du village où se trouve l’église Saint-Laurent.

"L’église et son vieux cimetière qui est situé tout autour, reprend directement Gérard Piron. Il s’agit d’un endroit qui est classé. Voici quelques années, avec d’autres habitants, nous avons remarqué qu’un ouvrier était en train de tout retirer. Nous sommes rapidement intervenus afin de garder le lieu intact. Ce qui vaut le détour dans le cimetière, c’est le fait que les tombes ne sont pas alignées, c’est assez original. L’église a aussi une histoire un peu particulière. Même s’il existait déjà une chapelle avant, l’édifice a été créé en 1680 avant d’être incendié un peu plus d’un siècle plus tard, en 1819. Ce sont les villageois qui ont entrepris la reconstruction dès l’année suivante, en récupérant parfois des pierres d’autres endroits, ce qui donne du charme à l’église. Quand vous avez des touristes qui viennent dans Our, même ceux qui ne sont pas croyants, ils s’intéressent à cette église."

Deuxième arrêt, un peu plus haut dans le village avec le presbytère, toujours utilisé, mais par un privé désormais.

"Il date des années 1870, précise Gérard Piron. Nous avions aussi un vieux presbytère, mais il est tombé en ruine."

Troisième arrêt, près des ponts qui se trouvent dans la bourgade et qui surplombent la rivière qui traverse Our. "Des travaux ont été entrepris au niveau des ponts aux alentours des années 1950-1960, signale encore notre guide. Vous avez des superbes balades au fil de l’eau, notamment celle qui passe par l’ancien moulin d’Our."

Un moulin bien utile pendant la guerre

L’ancien moulin d’Our, il s’agira du quatrième arrêt de notre périple.

L’endroit, qui appartient à un privé, n’est pas accessible au public, mais son histoire vaut le détour. "Lors de la bataille de Maissin, en août 1914, les pertes ont été nombreuses. Quatre soldats bretons ont trouvé refuge dans le moulin. Les gens du village ont pris des risques pour les cacher. Ils ont finalement été arrêtés un peu plus tard et ils ont été envoyés en Allemagne, dans des camps. Ils sont restés vivants et ils sont revenus une fois la guerre terminée. Nous avons retrouvé le nom des soldats et nous avons commencé à entreprendre des recherches pour trouver de la famille en Bretagne. Nous avons noué des liens."

On oublierait presque de vous parler du cinquième arrêt, avec les restaurants de la localité. Le restaurant doublement étoilé avec La Table de Maxime et le restaurant bistronomique avec Les Terrasses de l’Our. "Mais il ne faut pas oublier qu’au départ, c’est Roger Deuxant qui a fait connaître le village grâce à son auberge, le Clairval, signale Gérard Piron. Les pêcheurs adoraient s’y rendre et nous avons passé de nombreux dimanches là-bas après la messe (rires) ."

www.beauxvillages.be