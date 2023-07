Plus beaux villages de Wallonie: Ny : Niché au creux de la Calestienne, le mariage de la pierre et de l’eau (vidéo)

Vous ne trouverez cependant rien d’exubérant dans ce village niché au pied de la Calestienne, cette longue bande calcaire s’étendant de Chimay à Aywaille, mais juste le charme discret d’un paisible village composé de puissantes bâtisses de pierre calcaire.

Ny, le don de l’eau

Pour arpenter les rues de ce petit village, Jules Cheza s’imposait. Tombé amoureux de ce lieu, cet habitant se montre véritablement intarissable lorsqu’il s’agit d’évoquer son passé, mais aussi son présent. Sylvie Kints, du Syndicat d’initiative hottonnais, nous accompagne dans cette agréable balade estivale, lors de laquelle l’orage pointait à l’horizon.

La visite commence dans le haut du patelin, sur la route qui emmène vers le village de Soy. Là, on peut apercevoir l’ancien moulin à eau. "L’eau est présente partout à Ny, précise d’emblée Jules Cheza. Deux ruisseaux traversent le village, la Naive et le Douyet et trois fontaines bucoliques parsèment ses rues et les abords de l’église. Et, sur les hauteurs du village, le long de la rue de l’Espinette, ce moulin à eau restauré avec sa grande route de bois, datant de 1420."

Un bâti entre gris clair et gris foncé

Nous redescendons dans le village. Et ce qui saute immédiatement aux yeux, c’est l’unité du bâti. "Effectivement, le village de Ny présente une architecture particulièrement homogène, avec des maisons composées de pierre calcaire, avec leur couleur gris clair caractéristique et des toits d’ardoises gris foncé, commente Jules Cheza. Ce sont principalement d’anciennes fermes en moellons, dites en long, sur lesquelles on trouve parfois des colombages."

Un peu plus loin, nos pas nous mènent devant l’église Notre-Dame de L’Assomption, un édifice de style néoclassique (XVIIe siècle) et reconstruit en 1855, avec notamment sa vieille tour carrée dans laquelle la porte d’entrée a été percée. "L’église abrite également une Vierge à l’Enfant à la Delcour du XVIIe siècle ainsi qu’une statue représentant sainte Anne du XVIe siècle."

Cinq chapelles, trois fontaines

On quitte le parvis de l’église autour de laquelle nous retrouvons quelques éléments qui caractérisent le village, comme l’explique Sylvie Kints, du Syndicat d’initiative hottonnais: "L’un des attraits du village de Ny, c’est son petit patrimoine avec notamment ses trois fontaines dont deux se trouvent aux abords de l’église. Mais aussi ses cinq chapelles dont l’une d’entre elles a été édifiée au pied de l’église. Elle est dédiée à saint Roch, protecteur des maladies contagieuses. Elle remonte à la dernière épidémie de choléra qui a ravagé le village en 1865."

Un autre bâtiment d’importance se situe à la sortie de la commune vers Hotton. "Il s’agit de l’imposant château-ferme datant de la deuxième moitié du XVIe siècle, appartenant aujourd’hui à un privé, explique Jules Cheza. À l’époque, ce vaste quadrilatère en moellon était entouré de douves, aujourd’hui disparues."

Il y a encore bien d’autres choses à découvrir à Ny, notamment une série de ruelles perpendiculaires à la rue principale du village, la fort bien nommée rue des Fontaines. Des venelles qui mènent à de petites cours carrées, communes à plusieurs habitations.

Vous l’aurez compris, se balader à Ny. C’est retrouver un peu la quiétude des villages d’autrefois.