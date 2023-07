Les résidences Knippchen (Arlon) et Libert (Marche) dans le top 5 wallon des maisons de repos au niveau de l’alimentation

"Depuis quatre ans, les équipes de la Knippchen travaillent sur un projet qui vise à améliorer la prise en charge nutritionnelle des résidents", rappelle le directeur Frank Pierret. L’homme a souligné les efforts du CPAS et de toutes ses équipes pour y parvenir. Comme l’engagement d’une diététicienne, Amélie Robert.

Cette dernière a rappelé la charte à laquelle s’engage à adhérer la maison de repos: "Au départ, cela m’a paru très ambitieux, mais qu’aussi, on pouvait ensemble relever le défi". Des changements ont été opérés: pesée régulière des résidents par le personnel soignant, formation des membres du personnel, engagement d’une diététicienne, réduction du jeune nocturne, réorganisation du petit déjeuner, nouvelles recettes,… Les responsables ont souligné la bonne collaboration du partenaire Sodexo.

Un projet motivant

On le sait, une bonne alimentation et l’état nutritionnel satisfaisant sont essentiels au vieillissement en bonne santé. En moyenne, près d’un résident sur cinq souffre de dénutrition en maison de repos, deux sur cinq présentent un risque de dénutrition.

Partie intégrante du Plan national Nutrition Santé pour la Belgique, le PWNS-be-A a pour objectif de traiter le problème de la dénutrition en maison de repos et de permettre à terme à chaque institution agréée par la Wallonie d’élaborer son propre plan interne en matière de nutrition-alimentation.

Un projet qualifié de très motivant pour les équipes de la résidence. De la cuisine à l’équipe soignante.

Bravo

S’adressant aux résidents, la porte-parole de l’AVIQ, Lara Katlar, a félicité l’institution arlonaise qui fait partie des cinq lauréats: "La Wallonie est pionnière de bien-être, de bonne nutrition, on arrive avant les Flamands pour une fois, nos maisons de repos sont au taquet". Et de rappeler que la maison a été précurseur: l’une des premières de proposer du finger food.

Autre lauréate en Luxembourg, la résidence Libert de Marche-en-Famenne. Les trois autres maisons: à Charleroi, Verviers, Chimay.

Même sentiment de fierté dans le propos du président du CPAS Alain Deworme: "Nous sommes distingués parmi plus de 600 maisons de repos en Wallonie, nous sommes cinq avoir obtenu ce label. C’est un programme fédérateur qui mobile l’ensemble des équipes du CPAS".

Les réactions

Franck Pierret, directeur de la résidence de la Knippchen : "Je suis très fier que la résidence de la Knippchen et toutes ses équipes soient récompensées pour les efforts réalisés depuis 4 ans. Ces efforts consacrés à nos résidents, à nos parents et amis. Cela montre que l’alimentation est quelque chose de très important. On doit y prêter attention."

Lara Kotlar, porte-parole AVIQ : ""Manger, c’est bon pour la santé, cela booste les défenses immunitaires, cela accélère la guérison, cela évite des hospitalisations, cela peut prévenir certaines affections et c’est bon pour le moral. Ici, on est précurseur. On est dans une chouette maison de repos, à taille humaine, vraiment bravo !"

Marcelle Charlie r, résidente : ""Franchement, en général, on mange bien. C’est correct. On sait qu’on fait attention. L’autre fois, j’ai demandé des moules pour manger autre chose, et le chef a bien voulu ! Oui, cela m’a fait plaisir".