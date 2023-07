Écolo invite les communes wallonnes à pratiquer la chasse à l’affût

"Lors de l’affût, le chasseur attend silencieusement le gibier sur son mirador, et il ne peut tirer que lorsque l’animal est à l’arrêt, sur une distance maximale de 75 mètres en visant en direction du sol. Des conditions qui permettent un tir précis, tuant l’animal d’une seule balle", précise le député wallon Jean-Philippe Florent.

Une chasse qui a un coût limité puisque la zone ne doit pas être clôturée et cette chasse n’incite pas au nourrissage du gibier, interdit de toute façon sur les territoires à licence. Une manière d’attirer un public plus large.

Testée en forêt d’Anlier

Un type de chasse testé depuis 2016 dans une partie de la forêt d’Anlier. "Cette année, sur les 35 licences vendues pour la saison, 25 ont été attribuées à des chasseurs locaux, dont 20 tirés au sort et 5 aux plus offrants et 10 aux extérieurs", précise Nicolas Stilmant, bourgmestre de Fauvillers.

En forêt d’Anlier toujours, le DNF a la volonté, depuis cette année, de promouvoir la traque affût auprès de jeunes chasseurs, de moins de 25 ans, issus d’une des 8 communes de son territoire. Le jeune est encadré par un agent DNF ou un chasseur, pour un montant de 50 € la journée.

La norme dans les Cantons de l’Est

Un type de chasse qui se pratique dans les Cantons de l’Est depuis 1994, avec un bilan positif, comme en témoigne Anne Kelleter, députée wallonne. "Pour 120 animaux tirés, on a utilisé 130 balles et donc on voit vraiment qu’il y a un rapport de tir très efficace. L’animal ne souffre pas. C’est plus accessible pour les gens de la région. Et le troisième aspect, c’est le partage de la forêt et un aspect sécurité important. Chez nous, c’est impensable de fermer la forêt quand il y a une chasse. Ce mode de chasse permet un plus grand respect des utilisateurs de la forêt: les animaux, la nature, les promeneurs, les chasseurs. Un système qui fonctionne puisque les chasseurs sont bien présents et les prix des soumissions augmentent tout en restant très attractifs."

Un système qui attire d’autres types de chasseurs plus observateurs, en contact avec la nature, défenseurs de la biodiversité. Des jeunes qui trouvent également dans ce mode de chasse un respect pour l’animal et pour la nature. Écolo invite les Communes wallonnes à proposer ces chasses silencieuses sur leur territoire.