Deux ans après les inondations, la Province de Luxembourg a déjà investi 2,5 millions d’€

Au niveau provincial, le gouverneur avait à l’époque rapidement déclenché une phase de gestion de crise pour coordonner les actions de secours et d’intervention. Le personnel provincial était, lui, rapidement intervenu sur le terrain pour épauler les services communaux.

Depuis la catastrophe, la Province a pris et poursuivi de nombreuses mesures pour tenter d’enrayer les conséquences de pareilles catastrophes à l’avenir. Des actions que la Province a tenu à présenter ce vendredi.

Réparation à Ambly (Nassogne). ©-Province

"Il faut intégrer désormais la culture du risque"

"Il ne faut jamais négliger la dimension mémorielle des catastrophes, insiste le gouverneur Olivier Schmitz en préambule à cette présentation. Il s’agit d’abord de souligner à tous ceux qui ont souffert que nous sommes encore là et que nous continuons à agir. Ensuite, la mémoire des catastrophes nous incite à nous investir encore plus la culture du risque. Et enfin, il s’agit de faire œuvre de transparence envers le citoyen. Depuis la catastrophe, tous les niveaux de pouvoir ont travaillé ensemble avec des objectifs de prévention, de reconstruction, d’anticipation des risques… Désormais, il faudra constamment intégrer cette culture du risque qui doit tous nous concerner, individus et institutions. La gestion des orages de la semaine dernière l’a démontré."

Réparation au niveau d’un pont dans le village de Grimbiémont (Marche-en-Famenne). ©-Province

Ce qui a été fait depuis les inondations

Marie-Ève Hannard, députée provinciale en charge du Service provincial et des cours d’eau, dresse alors l’inventaire de tout ce que la Province a réalisé depuis la survenance de la catastrophe. Elle souligne: "Lors de ce type de catastrophes, la supracommunalité devra être notre fil rouge et il faudra inscrire toutes nos actions en tenant compte du contexte climatique alarmant, sans éluder la dimension de la sécheresse."

1. Des travaux de réparation Des travaux de réparation d’urgence et d’extrême urgence ont été votés par le conseil provincial pour un montant qui s’élève aujourd’hui déjà 2 522 960 €, tant pour les bassins d’Ourthe-Amblève que Lesse-Moselle.

2. Limnimètres La Province a également financé un réseau de limnimètres destinés à surveiller, en partenariat avec le Service public de Wallonie (SPW), les débits des cours d’eau en temps réel.

3. Les Assises provinciales des cours d’eau La Province a lancé, avec le gouverneur, les Assises provinciales des cours d’eau en association avec les 44 Communes de la province et un groupe technique rassemblant les acteurs clés et des experts (zones de secours, SPW, Idelux, les contrats de rivière, les parcs naturels…). "L’objectif était de dégager une vision globale de nos cours d’eau, d’identifier les problèmes et les besoins en partant du terrain et donc des communes et d’y apporter évidemment des solutions concrètes. Ce rapport a été finalisé en juin 2022 et nous a livré des enseignements", précise la députée.

4. Zones d’immersion temporaire La Province a mis en place un partenariat avec Idelux et les contrats de rivière pour aider les Communes concernées à rentrer leurs dossiers de candidature dans le cadre de l’appel à projets concernant les zones d’immersion temporaire (ZIT) lancé par la Région wallonne. "Sept dossiers ont déjà été rentrés. Ceux d’Arlon et d’Aubange ont déjà été acceptés tandis que ceux de Rendeux, Durbuy, Marche, Nassogne et Tellin sont ou seront bientôt rentrés. De plus, toujours concernant ces zones d’immersion temporaire, la Province a encore conclu un partenariat avec l’ULG de 40 000 € par an destiné à construire une méthodologie pour nous guider dans la sélection de sites pour la construction de ZIT."