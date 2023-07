Bastogne: 320 annnées de mariage et six couples mis à l'honneur, dont un ancien entraîneur du Léo

60 ans de mariage

Léon et Marie-José Lafontaine-Garroy ont échangé leurs vœux le 11 mai 1963. Originaire de Tavigny, Marie-José rejoint son mari dans la ferme familiale à Lutremange. Ils vont consacrer leur vie au travail de la terre et des animaux. La lecture, les promenades, la chorale pour Léon, l’aquagym, la gymnastique ou encore les ménagères rurales pour Marie-José, voilà leurs occupations, sans oublier l’accueil de leurs deux filles, des cinq petits-enfants et six arrière-petits-enfants.

Soixante ans d’union également pour Claude Guillaume et Monique Sevrin. Après des études à l’école du village à Sibret, puis au séminaire, Claude décroche un doctorat en médecine, puis une spécialisation en chirurgie orthopédique. Monique, après les sœurs Notre-Dame, décroche un diplôme d’assistante en psychologie à l’institut Marie Haps. Après un début de carrière à Bastogne, le docteur Guillaume fera l’ensemble de sa carrière à l’hôpital Reine Fabiola de Charleroi. La pension arrivée, en bons Ardennais, ils retrouvent Bastogne. Trois fils et sept petits-enfants sont venus agrandir la famille.

50 ans de mariage

Vito et Vivette Recchia – Gazzano se sont unis le 14 décembre 1973. Originaire de Noci en Italie, Vito rejoint Ettelbruck en mai 1963. Après avoir travaillé à la Goodyear, il sera carrossier durant toute sa carrière au garage Wengler. Née à Flamierge, Vivette sera diplômé à l’issue de ses études d’aide pharmacienne et intègre la pharmacie Defoy à La Roche, puis Petry à Ettelbruck. Elle travaillera ensuite à l’hôpital de Sainte-Ode et de Libramont. En 1977, le couple avait décidé de rejoindre Bastogne. Pensionnés, ils se rendent souvent en Italie où vivent leurs deux filles.

André Baikerich et Anne-Marie Dourte se sont rencontrés lors d’un bal à Noville. André a touché à quelques métiers avant d’embrasser la carrière d’indépendant dans le terrassement, le transport et les portes sectionnelles et les portails. Deux enfants et huit petits-enfants sont venus animer les journées.

Jean Closter et Béatrice Entenich se sont découverts lors d’un bal à Sibret. Deux ans plus tard, ils s’unissent alors que Jeannot venait de rentrer au Circuit Foil comme comptable. Durant de nombreuses années, Béatrice a tenu la boutique Farandolle, un commerce de vêtements d’enfants. Jeannot jouera au Léo à la grande période des Bambinis avant de devenir entraîneur. Trois enfants et huit petits-enfants viennent égayer leur maison.

Francis Antoine et Marie-Louise Tribolet ont partagé leur consentement le 2 février 1973. Francis sera chauffeur routier, opérateur d’engins chez Lambert avant de rejoindre l’administration Nature et Forêt au Luxembourg alors que Marie-Louise travaillera durant 35 ans comme aide cuisinière à l’Adeps à Engreux. Après avoir vécu de nombreuses années à Engreux où ils participeront notamment à la vie de la troupe de théâtre, ils déposent leurs valises à Bastogne en 2019. C’est là qu’ils accueillent à présent leurs trois enfants et six petits-enfants.