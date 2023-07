Les Randonailles de retour en Lorraine gaumaise avec quatre dates

Organisées par la Maison du tourisme de Gaume, les traditionnelles Randonnailles seront de retour en Lorraine gaumaise pour le plus grand plaisir des marcheurs et curieux. Ces balades guidées à travers paysages, villages et terroir combinent randonnées et dégustations de spécialités de la région. Chacune d’entre elles emmènera les participants à la rencontre de passionnés gaumais et fera découvrir une merveille de la région.