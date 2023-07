C’est d’ailleurs sur ces habitations anciennes que notre guide du jour s’arrête pour nous présenter son village. "La plupart des maisons de Mirwart sont composées de la même façon, souligne Jean-Claude Zélis, un habitant du village. On retrouve la partie habitation, toujours à gauche, une grande porte, ensuite une plus basse pour l’entrée de l’étable et une toute grande porte à deux battants pour les charrettes. Ces maisons étaient initialement construites en colombage et recouvertes de chaume, ensuite leurs façades ont été reconstruites en pierre. On trouve aux alentours du village les traces de carrières où ont été extraites les pierres".

Mirwart a cette particularité d’être coupé en deux parties par la route principale menant à son château. "Au XVIe siècle, le côté nord a été aménagé en jardin potager par la princesse d’Arenberg ce qui a ainsi figé la configuration du village. Sur le côté sud se sont construites les fameuses maisons typiques".

1 350 hectares pour le Domaine provincial

Venir à Mirwart, c’est aussi l’occasion de découvrir l’imposant château au bout de la rue principale. Présent depuis le Moyen Âge, il a été reconstruit à de nombreuses reprises selon ses propriétaires. La version actuelle date du XVIIIe siècle et l’édifice est à présent classé. "Mirwart se trouve sur un éperon rocheux avec une vue sur tous les alentours, poursuit le guide. C’était donc un lieu idéal pour y construire une forteresse." En contrebas du château, les amoureux de la nature ne manqueront pas le célèbre domaine provincial de Mirwart. Une vaste étendue de forêt qui s’entend sur une superficie de 1350 hectares. Cet espace offre de nombreuses promenades balisées où la pisciculture permet de découvrir les ressources du monde aquatique et d’apprécier le travail du pisciculteur. "On peut également y retrouver des traces du village disparu de Marsoult, retrouvé par un historien, souligne Jean-Claude Zélis. On y retrouve notamment les vestiges du haut-fourneau, autour duquel gravitait autrefois la vie de tout un village."

À côté de la Réserve naturelle domaniale du Pré des Forges, les visiteurs pourront découvrir des traces du passé à proximité du village, à l’instar des charbonniers ou encore des moulins. Notons également que la Lhomme, rivière affluente de la Lesse, passe en contrebas du château.

www.beauxvillages.be