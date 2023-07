La Ville d’Aubange oubliée parmi les pôles de la province

Arguments de l’administration régionale ? Aubange est situé à proximité du pôle régional d’Arlon et, entre autres, ne compte pas de haute-école.

Un argumentaire balayé par le mayeur. François Kinard relève qu’il n’y a guère de haute école à Vielsalm par exemple, pourtant repris comme pôle. Même chose à Aywaille ou Sprimont, également reconnus comme pôle même si les deux villes sont très proches l’une de l’autre…

Visiblement le Collège a pris le temps d’analyser le schéma de développement du territoire wallon soumis à l’avis de chaque commune et des citoyens. Nous vous parlons fréquemment de ce fameux SDT.

"On a été oublié"

"On a été oublié, regrette le bourgmestre. Or, c’est un enjeu crucial pour le développement de notre territoire."

Dans un document fort argumenté, les élus regrettent également que le SDT ne tienne pas suffisamment compte du caractère transfrontalier d’Aubange, "le territoire belge le plus au cœur de l’Europe" rappelle le conseiller Jean-Paul Dondelinger.

Plusieurs points positifs sont tout de même relevés: le bipôle Aubange-Athus est considéré comme un pôle urbain, les localités d’Athus et Aubange sont citées à 11 reprises dans le document comme étant des territoires d’enjeux. Et au niveau communal, les centralités ont été bien identifiées (Athus-Aubange, et Halanzy en centralité villageoise).

Toutefois pour les raisons évoquées ci-dessus, les conseillers ont remis à l’unanimité un avis défavorable sur le SDT wallon.