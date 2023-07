Assemblée annuelle de la Maison Croix-Rouge Rulles et Semois

Ce samedi 8 juillet avait lieu l’assemblée générale de la Maison Croix-Rouge Rulles et Semois. Le comité a remercié tous les volontaires pour leur implication au cours de l’année 2022 qui peut se résumer en quelques chiffres significatifs: plus de 85 volontaires, près de 1000 passages en épicerie sociale, 500 ventes en Vestiboutique/Bouquinerie, 1 200 missions de transport sanitaire léger pour près de 100 000 km parcours, 420 visites Hestia à domicile, plus de 500 activités organisées en maison de repos, près de 70 locations de matériel paramédical, 26 adultes et 137 enfants formés aux gestes de premiers secours et 24 collectes de sang pour plus de 1200 poches collectées.