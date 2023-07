Ultra-trail, tennis, foot: ils ont un talent fou ces Houffalois!

L’ultra-trail à l’honneur

Pour l’année 2021, la première salve d’applaudissements fut pour Rémy Cara. Le Bordjeu s’est classé deuxième au prestigieux Grand Raid Godefroy. Il se distinguera également sur les hauteurs de Sertomont (Houffalize) en revêtant la tunique tricolore au National amateur, et ce pour la troisième fois d’affilée. Sur la deuxième marche du podium, on découvre l’ultra trailer, Gauthier Boclinville, de Sommerain. Un ultra trailer c’est un coureur capable de courir plus de deux cents kilomètres tout en avalant des dénivelés de plus de 10 000 mètres. En 2022, l’Houffalois a bouclé les 272 bornes des Legends trail en 55 heures et 45 minutes. Il termine cinquième sur cent participants. En 2021, Gauthier Boclinville se pare d’argent au Mandala trail du mont-blanc où il aura parcouru 165 kilomètres en 30 heures et 30 minutes.

Le tennis double la mise

Toujours au rayon des récompenses individuelles, année 2022 cette fois, le mérite sportif est revenu à la tenniswoman Elisa Philippart. Là encore, les stats donnent le tournis : soixante-sept matches joués, dix tournois gagnés et surtout une montée de huit classements. Pas trop mal quand on sait qu’elle n’a pas encore 17 ans.

Au niveau du mérite sportif collectif, la coupe est restée dans le milieu du tennis, et ce pour la deuxième année consécutive. L’équipe de Dames VI, emmenée par Anne-Sophie Gadisseux, Noémie et Juliette Georges, Justine Winand et Elisa Philippart, a remporté le tour final des interclubs au nez et la barbe des formations namuroises, grandissimes favorites de la compétition. Ces dames devancent de peu le club de football, la RESCH, qui a remporté deux titres en une seule année.

Pour être complet, on épinglera les titres de champions de Belgique de Rémy Cara et de Camille Guillaume du tennis de table de Dinez qui s’est imposée en double avec Coralie Rech, le tout sous l’œil de Claudy Libart, l’entraîneur du club.