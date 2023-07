Le festival Bitume dépose ses valises à Regné

Ancrage local

Ce festival d’art de rue qui, suivant sa philosophie veut se faire en partenariat avec les habitants du lieu. Ces derniers ont de suite été séduits par le projet. "C’est ainsi qu’il y aura des spectacles devant le hangar de Didier, devant la ferme de Mireille et dans la cour de son fils, dans le jardin de Luc, sur le parking de Marc, dans le jardin des grands-parents de Louis et Théodore, dans l’espace intérieur de Stéphanie" note-t-on au Miroir Vagabond. Un festival qui a déjà connu de nombreuses animations en amont de ce week-end. Ne citons par exemple que l’affiche de l’événement qui a été réalisée par les élèves de l’école primaire de Regné et d’un animateur du Miroir Vagabond.

"Prix fourchette"

Depuis le début de l’aventure Bitume, la volonté de proposer des spectacles de qualité sera une nouvelle fois respectée, il suffit de lire le programme du week-end. Un programme qui sera accessible à toutes et tous. Du côté de l’ASBL organisatrice, on veut non seulement que tous puissent avoir accès au festival, qu’il soit fédérateur pour toute une région mais également que l’aspect financier ne soit aucunement un frein. Ainsi, le week-end est entièrement gratuit, un chapeau étant proposé à l’issue de chaque spectacle. Nouveauté cette année, le "prix fourchette": "Les glaces et chips seront vendues au bar et seront proposées à deux prix: un coûtante et l’autre de soutien. La mobilité est également un enjeu. Ainsi, des navettes, sur réservation, sont organsinées depuis plusieurs points de la commune salmienne. L’accès au PMR est également garanti sur le site. Notons que parallèlement aux spectacles, des expositions et autres animations sont prévues tout au long de ce week-end."

www.festivalbitume.com