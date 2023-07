"C’est un projet qui nous a pris l’entièreté de l’année scolaire, explique Vinciane Gigi, directrice de l’école. En collaboration avec l’ASBL Tous à pied, le Parc naturel de Gaume et la Ville de Rouvroy, nous avons pu développer ce projet de manière totalement gratuite pour l’école."

Objets de récupération, pancartes et haies financées par l’ASBL, poteaux installés par la commune, c’est une belle coordination entre tous ces acteurs qui ont pu profiter à la biodiversité, aux enfants et aux futurs promeneurs.

De nombreuses installations

L’objectif des aménagements est très simple: "Ce projet consiste à installer des aides pour la nature et la biodiversité le long d’un chemin, expliquent les enfants durant leur présentation devant le public. Grâce à nos aménagements, il y aura beaucoup plus d’espèces d’êtres vivants le long de ce chemin."

Au total, neuf nichoirs ont été installés, que les enfants de Madame Sylviane ont décoré et installés dans les arbres.

Un vieux bâtiment accueillera des chauves-souris, dont on peut découvrir des informations sur des panneaux didactiques fraîchement installés, un tas de pierres est disposé le long du chemin pour accueillir de nombreux animaux et des aliments, une haie a été plantée par les élèves avec Anne Léger du Parc naturel de Gaume pour développer les refuges pour les insectes, les écureuils, les hérissons.

Entre autres choses à découvrir le long du parcours.

Quelques ateliers

Ce projet, que les élèves ont décidé d’appeler "le grand chemin zéphyrien de mère Nature", a été mené de front toute l’année. La directrice se souvient: "Au départ, on voulait le faire sur un autre chemin, qui monte vers les bois, qu’on emprunte souvent pour aller à l’école du dehors. Et le jour de la réalisation du premier aménagement, pour planter les haies, on a changé d’avis: et on est venus ici, sur le RAVeL. C’était beaucoup plus simple, mais je ne pensais pas que c’était possible, vu que le chemin est bétonné."

Un projet qui a su profiter aux élèves, qui, au détour des activités très pratiques de l’aménagement, ont pu profiter d’ateliers organisés par l’ASBL Tous à pied pour découvrir les notions de biodiversité, des habitats pour les animaux et de respect de la nature.