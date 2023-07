Guirsch, village perché entre ciel et terre où le temps semble s’arrêter (vidéo)

Pour trouver le village de Guirsch, il faut emprunter une route qui grimpe sur un kilomètre à travers bois puis à travers champs en venant d’Arlon. Au-dessus d’une butte, la végétation laisse place à une vue à couper le souffle sur la campagne environnante. Niché à 402 mètres d’altitude, le neuvième "Plus beau village de Wallonie" en province de Luxembourg offre à ses visiteurs une vue à 180 degrés donnant sur une ligne de crête entre l’Ardenne et la Lorraine. Lorsque le ciel est dégagé, on peut y voir jusqu’à 40 villages. On devine au loin Attert, le poteau de Vlessart, puis Oberpallen, Colpach et Roodt sur le territoire du Grand-Duché.

D’emblée, un sentiment de quiétude domine, avec le chant des oiseaux pour seule compagnie. En fin d’après-midi, on peut y voir voler des milans royaux et des milans noirs. Le temps s’arrête à Guirsch et l’envie de profiter de ce cadre offert par la nature s’impose, assis sur le banc devant la chapelle dédiée, comme l’église du village, à Saint-Willibrord qui est prié pour soigner les maladies convulsionnaires. Il est fêté depuis 1692, le lundi de la Pentecôte, lors d’une procession dans le village.

Un centre classé

Cette chapelle est le point d’entrée du village dont le centre est classé depuis 2010. "Il constitue le nœud historique du village, explique Marie-Jeanne David-Nandrin, habitante du village et guide à l’Office du tourisme d’Arlon. Le centre a été classé en raison de l’homogénéité du bâti et des abords construits au XVIIIe siècle. Si on retire les fils électriques, le macadam et les voitures, on est au XVIIIe siècle."

Ce qui caractérise également ces rues classées, ce sont les maisons de structure identique. De grandes fermes isolées dans un jardin clos par des murs en pierre ou de haies avec généralement des noyers. Ce sont des maisons de style thérésien, datant de l’époque de Marie-Thérèse d’Autriche. Chacune des portes des imposantes maisons donnait alors accès à une fonction particulière (étable, grange, écurie…). L’une des maisons du village est encore chaulée à l’ancienne, sans doute l’une des dernières de la région.

Un château reconstruit

Guirsch a également cette particularité d’être un village-rue. Cette rue forme une boucle, avec des maisons étalées en bordure de route. Petit par la taille, Guirsch compte tout de même en son seing une église classée avec un intérieur de style baroque rural, un ancien couvent, le cimetière avec une chapelle castrale et une crypte seigneuriale, ainsi qu’un imposant château. "Le premier château était construit à la place de l’église. Il datait du XIVe siècle mais a été démoli par les troupes du duc de Bourgogne. Il a été reconstruit au milieu du XVIIIe siècle. Et le chœur de l’église est encore à ce jour l’ancienne chapelle du château", précise Marie-Jeanne David-Nandrin. Un château en partie occupé, qui n’est pas accessible aux visiteurs. À l’extérieur, on peut admirer une belle architecture et, dans la cour d’entrée, un imposant araucaria, un conifère originaire du Chili. Guirsch, un village qui a su conserver les vestiges de son passé, et dans lequel il fait bon flâner.

www.beauxvillages.be