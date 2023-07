Feu de toiture à Bande

Dix-sept sapeurs ont été dépêchés sur place. à l’arrivée des pompiers, le feu se propageait notamment sous les panneaux solaires. Dégâts à la toiture et à une chambre et un dressing. La maison reste habitable même si l’occupant sera relogé pour la nuit. Présence de la police locale et d’ORES. Ph.C.