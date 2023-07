Nassogne: les Tilleuleries, sommet de l'art forain pour la 35e fois

Une qualité de spectacle toujours telle, qu’un public très familial a une fois de plus rejoint en nombre le hall omnisports et ses abords.

Des patineurs acrobatiques en folie ont transformé la scène en cours d’école, offrant cordes à sauter ou cerceaux aux bambins, pour s’éclater au beau milieu de leurs spectaculaires numéros.

Pas moins de 750 personnes ont dégusté les spectacles déballés par les 6 compagnies belges, italiennes et argentines dimanche.

Jongleurs, trapézistes et autres clowns, toujours accueillis comme des rois à Nassogne, ont déballé leur univers, déjanté, humoristique, musical, poétique et on en passe. Et même un contorsionniste sorti d’une valise et qui avait suppléé les roulettes.

Un seul spectacle à la fois

Les Tilleuleries se sont par contre déroulées comme sur des roulettes pour le public.

Grâce aussi cette année à un bonimenteur local, Julien Collard, qui l’a conduit de scène en scène tout au long de la journée.

"Le festival est aussi un bon plan pour les familles, en ce sens que les spectateurs n’ont pas à choisir les spectacles à un programme, il n’y en a qu’un seul à la fois", note Justine Baudot, directrice du centre culturel.

Finalement, les seuls déçus sont finalement ceux qui avaient trop traîné à se décider à se poser à Nassogne dimanche.

Du côté du Centre culturel, dans la perspective de 2024, on fait un vœu. "À l’inverse du Centre culturel à proprement parler, le festival n’est pas reconnu comme tel par la Fédération Wallonie-Bruxelles", regrette Justine Baudot. "Cela serait plus tenable financièrement si on bénéficiait de subsides. Heureusement que nous avons des rentrées grâce à nos autres activités."