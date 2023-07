On est au début du siècle dernier et on voit que la pratique balnéaire a déjà gagné du terrain, quitté le littoral. On s’y adonne aussi à l’intérieur des terres. En rivière.

Seulement, on voit que les pratiquants improvisent… Il est bien question de bain, oui, mais la baignade est sommaire. Elle se limite aux pieds et personne n’a de tenue adéquate.

Autre caractéristique typique des cartes de l’époque: les figurants prennent vraiment la pose.

On remarque encore que le photographe, au tirage, s’essaie un peu à la couleur. On remarque enfin que la rivière, qui, elle, n’a pas arrêté de bouger pendant la prise de vue, produit un curieux effet.

Jules, l’auteur de la carte, écrit à une certaine Jeanne, demoiselle d’Anvers, à qui il donne du "ma chère" et qu’il nomme Jeanneke.

Là encore, on peut repenser à Jacques Brel, à sa chanson Marieke où il mêle le français et le flamand.

Et donc, le Jules et sa chère Jeanneke viennent de se donner du bon temps. Sous quelle forme ?….

On sait, en tout cas, qu’il y eut force libations. Et le Jules, tout faraud, tient à dire qu’une fois rentré à Bruxelles, il s’est encore jeté un demi derrière la cravate.

Il fait la démonstration qu’il tient bien l’alcool, mais il montre aussi qu’il est boulot-boulot. Sérieux avec le travail.

Après une bonne nuit de sommeil, il a repris le turbin et le train. Cette fois "pour les hautes Ardennes", dit-il.

Jules doit être quelque chose comme un représentant, un voyageur de commerce.

Quand il écrit à sa bonne amie, il est à Grand-Halleux (la carte part de là) et il annonce qu’il – je le cite – couchera ce soir à Bourcy.

Il tient aussi à faire savoir à sa chère Jeanneke qu’il prendra encore un client ce soir, après souper.

On peut donc résumer notre lascar ainsi.

Il aime bien boire un coup et il ne s’en cache pas. Il s’en vante même. D’autant plus qu’il tient bien l’alcool. Mais c’est aussi un gros bosseur.

Bref, c’est un bon parti. Jeanneke doit s’en convaincre.

Ils se marieront bientôt, ils vivront heureux et ils auront beaucoup d’enfants.