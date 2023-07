Attert recale le Schéma de développement du territoire

- L’importance des échanges entre Attert et le Grand-Duché doit être plus explicite tant au niveau économique, environnemental et social.

- L’axe Luxembourg-Liège doit être mis en avant.

- Le rôle des communes d’Arlon, d’Attert, d’Aubange, de Martelange et de Messancy doit être pris en compte.

- Le rôle des parcs naturels dont celui de la Vallée de l’Attert doit ressortir dans la gestion des paysages et le développement global de la commune.

- La définition de la centralité rurale doit être revue en tenant compte du contexte villageois de la commune.

- Une réponse doit être fournie concernant la localisation de l’urbanisation future (logements, activités économiques) dans les villages de l’entité d’Attert.

- La définition de l’accès à une centralité (en 10 minutes) doit également être (re)pensée également pour le contexte rural.

Neutralité budgétaire

- La désignation du village d’Attert comme lieu de centralité pour l’ensemble de la commune est refusée pour ces trois derniers motifs mais également en raison de la perte sans indemnisation du statut "à bâtir" attaché aux terrains situés dans les villages excentrés (en 2050, si trois terrains sont construits à Attert, un seul pourra l’être en périphérie).

- La nécessité de garantir la neutralité budgétaire pour les Communes au travers des aides financières et logistiques qui doivent leur être apportées.

- Une aide doit être prévue pour définir les zones commerciales de chaque commune.

- Les localités qui ne sont pas reprises comme un pôle ou une centralité doivent aussi pouvoir se développer, être compétitives, bénéficier de services et d’équipements publics et être éligibles pour l’obtention de subsides. En aucun cas elles ne doivent être laissées de côté ce qui aurait pour conséquence un appauvrissement de la vie rurale et ce qui serait contraire au défi n° 1.

- Le devenir des zones excentrées/des villages doit être éclairci.

- Le délai trop bref, par manque d’auteurs de projet, de personnel pour suivre les dossiers au sein du SPW doit être revu.

Intervention de la conseillère Violaine Giaux pour ajouter que la commune est cependant d’accord avec l’objectif de développement soutenable.

Lors du vote c’est à l’unanimité que les conseillers se sont dit opposés à ce SDT tel qu’élaboré jusqu’à présent.