Arlon: la reprise du travail chez Ferrero est prévue le 21 juillet

Hier matin, une réunion entre les syndicats et la direction du personnel a permis de trouver un accord. "Nous avons affaire à un employeur tout à fait correct, reconnaît Sylviane Arnould, la permanente CSC-Alimentation. Le personnel est assuré de percevoir son salaire jusqu’au 20 juillet, date présumée de la reprise de la production selon un plan d’action élaboré avec l’Afsca. Les ouvriers travaillent actuellement partiellement sous un système de rotation. Ils peuvent être rappelés en cas de besoin. Quant aux contrats des saisonniers, ils seront intégralement respectés jusqu’à leur terme. Le processus de recrutement pour la haute saison qui s’annonce, n’est pas interrompu."

L’Afsca rassurante

Du côté de Ferrero, on communique "qu’une partie des lignes de production reste suspendue, afin d’effectuer les mesures de nettoyage et d’assainissement nécessaires et qu’aucun produit n’a été testé positif".

À l’Afsca, la porte-parole Aline Van den Broeck se montre également rassurante: "L’Afsca prend ce dossier très au sérieux et le suit de très près depuis plusieurs jours. L’enquête approfondie est toujours en cours et se déroule en bonne coopération entre l’Afsca et Ferrero. Il est un point essentiel en termes de protection des consommateurs: actuellement et sur base des informations dont l’Afsca dispose, aucun produit final qui pourrait être suspect n’a atteint le consommateur."

Ferrero est particulièrement attentive à la sécurité alimentaire de son usine. La découverte de salmonelle dans l’environnement l’a été dans le cadre des tests décidés en interne et auxquels l’usine n’est pas légalement tenue.