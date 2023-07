Il essaye d’étrangler sa femme et agresse des voyageurs dans le train Libramont - Athus

Lors de l’instruction d’audience, le Carolo, cheveux en bataille, tête basse et regard fuyant, a donné une image pitoyable. Arrogant, il avait essayé d’embobiner le juge en répondant à côté de ses questions. Il doit répondre de coups et blessures envers sa compagne lors d’une dispute dans le train du côté de Florenville, sur la ligne entre Libramont et Athus. Il a tenté de l’étrangler avant de s’en prendre violemment à des voyageurs qui tentaient de le calmer. Il a fini par être arrêté en gare de Virton.

Aucune volonté de se reprendre en main

"Son casier judiciaire comprend une précédente condamnation avec sursis probatoire pour une autre affaire similaire, précise la procureure du roi Murielle Seret. Il est en plus incarcéré pour une troisième affaire. Il n’a rien respecté des obligations liées à la première suspension probatoire. C’est culotté de demander encore des mesures de faveur. Il n’a aucun respect envers la justice et les femmes."

Le juge André Jordant a suivi le réquisitoire: "Lors de l’audience, le prévenu est apparu peu impliqué dans une remise en question. Il attribue sa violence à une relation toxique, en rejetant la responsabilité sur la victime. Il prétend qu’il n’a plus de problème avec l’alcool et ne veut pas aborder celui de sa consommation de stupéfiants. Il indique qu’à sa sortie de prison, “il ira à gauche et à droite” et pense que le CPAS lui fournira un logement. Tout ceci laisse le tribunal très sceptique. Il semble uniquement préoccupé par sa sortie de prison et préfère être condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis plutôt qu’une peine de travail qui favoriserait sa réinsertion sociale."