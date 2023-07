Les ventes des motos d’occasion chutent-elles aussi en province de Luxembourg?

La tendance nationale se confirme malheureusement, même si tous ne semblent pas logés à la même enseigne. Chez Lejeune Motorsport, concessionnaire BMW à Bastogne, à mi-juin, "le marché de l’occasion était en recul de 40% par rapport à 2022, toutes marques confondues, confirme Cécile Lejeune. Pour notre marque, nous accusons un recul de 34%, même si nous restons leader du marché." Un constat similaire est dressé chez Motokaiser, à Limerlé (Gouvy), "Le marché actuel des occasions est vide, reconnaît François Kaiser, administrateur. Il est de plus en plus compliqué de faire des affaires." Face aux difficultés, Motokaiser a décidé de se "réinventer ces dernières années en misant sur la disponibilité des produits en stockant énormément et en augmentant le nombre de marques pour parvenir à subvenir directement".

Du côté de JL Sélection à Neufchâteau (Kawasaki, Triumph et Beta), le discours est plus optimiste. "Au niveau des ventes des occasions, c’est assez stable par rapport à l’an dernier, assure le boss José Lequeux, Nous avons toujours veillé à proposer de la qualité donc le contrôle technique ne change pas grand-chose à ce niveau. La conséquence, c’est surtout pour le client, qui doit attendre que nous passions la moto au contrôle technique pour l’avoir. Et qui paye un peu plus cher, de 150 € à 200 € pour une moto, car il y a le prix du contrôle, la préparation, le trajet, etc."

"Ce n’est pas la seule raison"

Ce fameux contrôle technique, est-ce vraiment la raison du marché en berne ? Pour François Kaiser, c’est "une des raisons car cela limite les possibilités d’achats". "Mais ce n’est certainement pas la seule, enchaîne Cécile Lejeune. Il faut aussi pointer la pression actuelle sur le budget des ménages. Et après deux années post-Covid qui étaient un peu euphoriques, où beaucoup se sont fait plaisir, c’est logique que cela retombe. Puis les taux de financement sont à la hausse." Malgré cette hausse des taux, François Kaiser a, lui, "constaté une hausse des demandes de crédits". Il pointe une autre difficulté découlant de ce contrôle technique: "Nous sommes très mal desservis en centres pour pouvoir réaliser ces derniers. Nous sommes séparés des différents centres d’environ 80 km. Nous avons bien un centre contrôle technique à 5 minutes du magasin, mais ce dernier n’est pas agréé moto. Pourquoi ?"

Un discours partagé par les autres acteurs du secteur, regrettant des centres lointains et/ou des plages disponibles trop limitées. Mais cela ne les empêche pas d’être en faveur de cette obligation de CT. Du côté de JL Sélection, c’est une bonne décision, "car cela permet d’assainir le marché, surtout des vendeurs non-officiels parfois peu scrupuleux. C’est aussi une assurance de sécurité pour l’acheteur. Et puis il faut admettre que cela nous donne pas mal de boulot." Son de moteur identique chez Lejeune Motorsports, "c’est une bonne chose !" Pour François Kaiser, "ce n’est pas une mauvaise décision, mais son exécution n’est pas optimale. Il devrait pouvoir être réalisé par des magasins agréés."

Stabilité pour les neuves

Et les motos neuves ? Traxio constate un léger recul des immatriculations en mai (-2,4%). Cumulée sur les cinq premiers mois de l’année, la baisse s’élève désormais à 2,0%. Et chez nous ? Chez JL Sélection, c’est une hausse de 10% des ventes qui a été constatée par rapport à l’an dernier, "mais nous avons pris une marque supplémentaire, les autres sont similaires. La Triumph a le vent en poupe et la Kawasaki est stable". Du côté des Bastognards de BWM, "le nombre d’immatriculations de motos neuves est identique à 2022, toutes marques confondues".

La main-d’œuvre qualifiée est "très difficile à trouver"

Le secteur de la moto ne fait pas office d’exception: il subit une pénurie de main-d’œuvre qualifiée. Tous nos intervenants n’ont pu que le confirmer .

"C’est très difficile à trouver, illustre Cécile Lejeune, administratrice de Lejeune Motorsports. Les raisons ? Un désintérêt général pour les métiers techniques, travailler les samedis, la responsabilité d’intervenir sur un deux-roues, le besoin de connaissance en électromécanique et plus seulement en mécanique… Pourtant, c’est un métier très intéressant et en évolution."

José Lequeux, patron de JL Sélection, déplore: "Je n’en trouve pas ou très difficilement ! Puis il n’y a que deux filiales d’apprentissage, à Liège et à Francorchamps, ça n’aide pas. D’autant qu’après, il faut encore deux ou trois ans de travail pour être complètement formé. Il faut donc avoir la passion de la moto, de la mécanique sans oublier le volet électronique. Et de la motivation pour travailler. Ce qui est devenu compliqué à trouver."

François Kaiser (Motokaiser) ne peut également que constater qu’il est "très compliqué de trouver de la main-d’œuvre qualifiée, c’est pour cela que nous formons chaque année de nouveaux mécaniciens et ces derniers évoluent dans notre société. Si un jeune a la vocation d’être mécanicien moto, nous pouvons le former." C’est la certitude, si vous avez l’amour de la moto et de la mécanique et l’envie de travailler, ce n’est pas l’emploi qui manquera.