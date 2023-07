Attert aura aussi sa plaine multisport

Réunis vendredi soir en séance de conseil communal, les élus attertois ont décidé la création d'une nouvelle plaine multisport au centre même d' Attert. Il s’agit d'une infrastructure sportive de quartier (ISQ) qui sera implantée à un jet de pierre du centre Schuman et non loin du Cothurne. Le dossier de demande de subside pour la création de cette plaine multisport a été introduit. Il a été rappelé que pour prétendre au taux de subvention de 70%, il y a lieu de produire un programme d'animation sociale à vocation sociale et que la mise en place d'un conseil des utilisateurs a eu lieu en janvier de cette année. La désignation de l'auteur de projet pour cette plaine multisport a été attribuée aux Services provinciaux techniques. Le montant estimé du marché a été réactualisé le 25 mai et il s'élève à 290 000€. Les conseillers ont aussi approuvé le cahier des charges et le montant estimé du marché pour la construction d'un hall relais agricole destiné à la transformation de produits laitiers pour la coopérative Côte Rouge. Il s'agit du 3e marché concernant cette fois les postes chauffage, sanitaire et ventilation. Le montant estimé s'élève à 157 718€.