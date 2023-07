Résistance et persistance de la carte postale

On peut dire aussi qu’elle est d’une grande variété. Elle donne dans l’esthétisme, le pittoresque… Elle a connu une grande fortune dans le paysagisme. Elle peut être poétique, historique, folklorique, gastronomique ou fantaisiste. Une fantaisie de bon ou mauvais goût. Elle peut même verser dans la gaudriole épaisse.

Elle est, dit un site qui raconte brièvement son histoire, l’objet qui dispose du plus grand nombre de points de vente dans le monde.

Comme Internet, elle a d’abord été une invention militaire. Puis elle est passée dans le civil et s’y est développée.

Elle a tout de suite eu partie liée avec la photographie. Elle a favorisé ses progrès techniques et sa démocratisation.

On la voit aussi, dès son apparition, faire une sorte de journalisme, rendre compte d’événements heureux ou malheureux. Elle montre aussi bien une fête à grand spectacle qu’un accident ou un meeting exceptionnel. Elle se lance immédiatement dans la politique, elle prend fait et cause pour les uns, pour les autres. Et elle est encore là quand des artistes veulent apporter du neuf. Dans la première moitié du XXe siècle, elle a surtout accompagné les dadaïstes puis les surréalistes.

Les Trente Glorieuses…

On peut considérer que le florissement de la carte postale coïncide avec les Trente Glorieuses.

On parlait alors de société de consommation, de civilisation des loisirs, on inventait le tourisme de masse.

En 1965, dans un discours devenu célèbre en raison de sa modernité, de sa drôlerie, de sa spontanéité, le général de Gaulle dit ceci: "La ménagère veut avoir un aspirateur, un frigidaire, une machine à laver et… une auto !"

Une auto, oui, pour partir en vacances.

Et la carte postale a témoigné de tous ces changements. Changements de décor et d’habitus. Nouveaux rituels ayant vite pris un caractère quasi sacré.

Il y avait les cartes qu’on envoyait dans la famille, aux amis, aux collègues de travail et il y avait celles qu’on achetait pour soi, pour se garder des souvenirs. Parce que la pratique photographique de l’époque n’avait rien à voir avec celle d’aujourd’hui. Elle coûtait cher, elle supposait du matériel, des connaissances techniques particulières.

De cette période d’abondance, de surproduction, de surexploitation, la carte postale a pâti. Les deux mots associés, carte postale, ont fini par prendre un sens imagé dépréciatif.

Mais, manifestement, elle n’a pas dit son dernier mot !

Il n’y a qu’à voir, sur Internet, tous les articles qui glosent sur son retour, son renouveau.

Aujourd’hui, certaines régions sollicitent des artistes (photographes, illustrateurs, peintres, écrivains…) pour se faire faire des cartes sur mesure et à leur gloire. Des cartes qui sont un peu comme des œuvres à tirage limité.

Sébastien Lapaque, dans son livre Théorie de la carte postale, considère l’image et le texte – surtout le texte ! – de la carte postale et il dit qu’elle est un genre littéraire à part entière. Il le prouve en rapportant quelques faits, quelques anecdotes.

Entre autres celle-ci du poète symboliste Paul-Jean Toulet, un fantaisiste qui avait le goût du vagabondage.

Ainsi, lors de ses déplacements erratiques, Paul-Jean Toulet envoyait des cartes postales à… lui-même.

Il racontait à celui qu’il serait dans le futur, à son retour à la maison, celui qu’il était durant son voyage.

Par la carte postale, il se dédoublait et se donnait le moyen de se rappeler à son bon souvenir.

Profitez de cet été pour écrire, vous aussi, de belles cartes postales.

Aux autres ou à vous-mêmes. Offrez-vous ce geste poétique, cette attention, cette petite folie de trois sous.

Bref, soyez timbrés !

Macrales, myrtilles et cartes postales

Cette année, avec la série rétro à base de cartes postales, nous nous situerons à hauteur de Vielsalm, dans ce coin-là. Voilà déjà deux vues résumant parfaitement, et de manière fort différente, la proposition.

La vue générale de la ville date d’avant la Première Guerre mondiale. La gare a encore son château d’eau destiné à l’alimentation des locomotives à vapeur. Dans une des parcelles agricoles très petites du premier plan, on cultive une céréale ; de l’avoine sans doute. Mise, de façon très minutieuse, en gerbe puis en dizeaux pour le séchage.

Sur l’autre vue, il y a du monde. Mais il y a surtout un toponyme intéressant: le Thienne-Messe (d’abord thiè d’messe, puis thié n’messe, puis Thienne-Messe), c’est le chemin montant qui mène à l’église. L’église nommée messe par métonymie.

Il y a, partout, un chemin des écoliers. À Vielsalm, il y a un chemin de la messe.