Enquête publique terminée à La Roche pour l'exploitation des carrières

"Fondamentalement, je ne peux pas être favorable au retour des activités sur le site de la carrière de Diable Château, lance de prime abord le bourgmestre Guy Gilloteaux. Toutefois, je n’ai d’autres choix que de tenir les engagements passés de la Commune de La Roche. Il nous faut prendre nos responsabilités afin que l’exploitation se passe au mieux."

Quarante ans d’histoire

Retour sur l’historique du projet. À l’issue de la Seconde guerre mondiale, la carrière de Diable Château a été mise en activité, notamment dans le cadre de la reconstruction de la ville.

En 1983, la carrière, propriété communale, a été louée à la SA Socogetra avec une rente de 300 000 à 1 million de francs (25 000 euros). Après neuf ans d’exploitation, le bail de location n’est pas prolongé sur fonds de litige. L’année suivante, la commune a vendu la carrière à la SA Ourthe et Somme (1,6 million). "

Cette vente avait une importance considérable. Elle était de nature à pérenniser l’exploitation de la carrière pendant plusieurs décennies, poursuit le mayeur rochois. La question était alors de savoir si cette exploitation, sur une longue durée, était compatible avec un développement harmonieux de notre commune. À mes yeux, cette question méritait un vaste débat public. Mais la consultation populaire n’a pas eu lieu."

"La vente était une erreur"

Le jour de la vente, la SA Ourthe et Somme vend la carrière à la SA Socogetra. "La vente par la Commune a été une erreur, estime encore le bourgmestre. L’activité d’extraction pèse sur la qualité environnementale et l’implication économique de cette dernière sur la vocation touristique des lieux et de l’ensemble de notre commune. Le prix de vente n’est pas anodin et pose toujours question. Le gisement valorisable de Diable Château est de 24 650 000 tonnes. Au prix de l’époque (14 francs la tonne), sa valeur était de 345 000 000 francs (8,5 millions d’euros). Si on tient compte de l’inflation, la valeur du gisement sera de 21 millions d’euros.

La carrière a été vendue par la Commune. Quelle erreur ! La carrière est en zone d’extraction, au plan de secteur. Quelle est dès lors notre marche de manœuvre ? Nous n’avons d’autres choix que de négocier. Cela fait onze ans que nous rencontrons l’entreprise afin qu’elle puisse nous offrir les conditions d’exploitation les plus raisonnables. Le projet de permis unique qui est soumis aujourd’hui à l’avis de la commune nous semble satisfaisant, pourtant autant que nos conditions soient respectées (voir ci-contre)."

Lors de l’enquête publique, différentes remarques ont été émises par les citoyens en pointant des soucis paysagers, environnementaux, une taxe à l’exploitation, des contraintes pour ne pas passer dans la ville, la création d’un comité de pilotage ou encore l’établissement d’une consultation populaire.

La Région wallonne doit donc statuer dans un délai de 140 jours à partir du 30 juin.