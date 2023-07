L'église de Montplainchamps reste au point mort: bientôt une décision?

Izabela Nowak, au nom de l’ADL, expose aux édiles le plan d’action validé par la Région wallonne pour les 6 ans à venir. Créée en 2015, l’ADL est là pour développer, aider et dynamiser le commerce local, l’entrepreneuriat, le tourisme, la mobilité, l’agriculture, etc.

Marché du terroir supprimé: "Neufchâteau n’est pas Léglise"

Pour ce nouvel agrément, il y a deux priorités, explique Mme Nowak: "Nous allons développer le commerce, l’emploi et les entreprises en mettant en place une scénographie urbaine, l’harmonisation des terrasses et devantures, la création d’un site internet dédié aux commerçants, etc.

La seconde priorité, c’est de développer la mobilité douce, l’offre touristique, les produits locaux, l’agriculture avec la mise en place d’un deuxième salon ‘terroir dans l’assiette’, la création d’un outil de commande en ligne de produits locaux, etc."

Simon Defat (min.) demande pourquoi le marché du terroir de Neufchâteau n’a pas pris alors qu’un tel marché est un succès à Léglise.

Mme Nowak répond que "Léglise n’est pas Neufchâteau. On a rencontré des producteurs qui ont constaté que ça ne fonctionne pas parce que les habitants ne viennent pas. Pourtant, ce n’est pas faute de l’avoir décentralisé, d’avoir changé les dates et les horaires. Donc, on va proposer de faire un GAC (groupe d’achat en commun), pour permettre aux habitants de faire les courses en ligne et de les récupérer à un endroit qu’il faudra déterminer. Après discussions avec les producteurs, c’est la solution qu’on a trouvée."

Toujours pas de décision pour l’église de Montplainchamps

Les comptes 2022 de la Fabrique d’église de Grandvoir (excédent de 4 000€), de Montplainchamps (+1000€) et de Warmifontaine (+ 2 500€) sont approuvés.

Jean-Louis Borceux (min.) demande où en est la désacralisation de l’église fermée de Montplainchamps et pourquoi il faut encore une fabrique là-bas.

L’échevin Christian Grandjean répond qu’une réunion est programmée avec l’évêché et le doyen très bientôt.

L’EFT out, création d’un service de réinsertion sociale

Le compte de CPAS 2022 se solde par un boni de 400 000€. Il est approuvé à l’unanimité.

Simon Defat (min.) demande où en est la situation financière de la crèche.

Le directeur général f.f. lui répond qu’ "il y a eu au départ des soucis de recrutement. On normalise les contrats et on les stabilise".

Après la présentation d’une modification budgétaire du CPAS par sa présidente Joëlle Devalet, M. Defat demande pourquoi le service EFT (entreprise de formation par le travail) a été fermé par la Région wallonne.

Mme Devalet répond que ce service n’est pas fermé mais que c’est "l’agrément qui n’a pas été renouvelé, précise-t-elle, parce que ce service n’est pas adapté à notre public. Un nouvel agrément sera demandé dans les deux ans quand on aura mis en place un service de réinsertion sociale, plus adéquat par rapport au public chestrolais", annonce encore la présidente du CPAS. "Ces personnes à qui ce service s’adresse réapprendront à se lever, à être à l’heure, à bien se présenter devant un employeur, etc. Elles sont en décrochage par rapport à la société. Elles doivent aussi retisser des liens", conclut-elle.

Yves Evrard, au nom de la minorité, dit qu’il n’est pas d’accord. Pour lui "Une EFT est utile parce qu’elle permet de remettre des gens au travail. Il estime que la perte de cet agrément est un échec de la politique communale. En plus, vous nous demandez de voter une modification budgétaire, mais nous n’avons pas vu le budget. Donc nous nous abstiendrons."

Le mayeur François Huberty rafraîchit la mémoire de M. Evrard rappelant que le budget, à la demande de... la minorité, avait été voté en avril dernier ! M. Evrard fait alors son mea culpa.

Le mayeur insiste: " Vous accusez la Commune de n’avoir pas pu conserver l’agrément EFT, mais c’est une responsabilité collective de toutes les personnes ici autour de la table."

La modification budgétaire du CPAS est votée à la majorité (12 oui), la minorité (5) s’abstient.