Le club de volley la Vierre

En P3 dames, le championnat s’est soldé par 18 victoires sur 20 matches joués et une montée ne P2 dans la foulée. En P4, mixte, une jeune équipe dont la moyenne d’âge est de 14 ans a, sur 22 matches, connu autant de victoires par 3-0, sans concéder un seul set !

Le badminton club Chestrobad qui avait été honoré l’an dernier pour être monté de division 4 en 3e division, passe cette année en division 2 ! et avec deux titres d’affilée pour le capitaine Guillaume Hotton. L’échevin Grandjean a rappelé que le badminton compte plus de 120 membres inscrits, une cinquantaine de jeunes et 5 équipes interclubs.

Le club d’escrime avec Ninon Gauthier, 16 ans et qui manie le fleuret depuis l’âge de 7 ans. Elle a brillé aux derniers championnats de Belgique ramenant deux médailles de bronze à Neufchâteau, en senior et U17.

Le club de basket BCCA dont l’équipe P3 hommes termine à la première place avec 11 victoires et une seule défaite.

Le club de foot de Longlier qui était à 5 points de la relégation à la mi-championnat et qui termine champion et monte en division 3 nationale après une victoire lors de la dernière rencontre, 1-2 à Sart devant plus de 800 personnes.